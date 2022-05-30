الامارات | هندي يقطع الكهرباء عن قريته كل ليلة لمقابلة حبيبته سراً !

شكرا لقرائتكم خبر عن هندي يقطع الكهرباء عن قريته كل ليلة لمقابلة حبيبته سراً ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر رجل هندي، أن يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل، يوميًا، بعد غروب الشمس، كي يتسنى له مقابلة حبيبته، دون أن يراهما أحد في القرية.

ولأسابيع، اضطر سكان جانيشبور، وهي قرية صغيرة في منطقة بورنيا بشرق ولاية بيهار، إلى تحمل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذي بدا أنه لا يحدث إلا بعد ساعات قليلة من غروب الشمس.

وشغلت المشكلة بال البلدة بأسرها، ولكن لم يعرف أحد سببا لهذا، حيث لم تبلغ شركة الكهرباء عن أي أعطال في شبكة الكهرباء، ولم يوجد في القرى المجاورة مشكلات مماثلة.

وفي إحدى الليالي، بعد انقطاع التيار الكهربائي كما حدث في كثير من الأحيان خلال الأسابيع الماضية، شكل عدد من سكان جانيشبور مجموعة بحث وقرروا البحث في القرية للحصول على إجابات.

ليكتشفوا أن عاشقا يفعل ذلك في محاولة يائسة لإبقاء قصة حبه سراً، لدرجة أنه كان يقطع الكهرباء لمدة 2-3 ساعات في كل ليلة في كل مرة يتقابل فيها مع امرأته، فقط حتى لا يراهما الناس.

وبعد أن اعترف الرجل بتخريب كهرباء القرية بأكملها لأسابيع، انهال عليه أهل القرية بالضرب، وفقًا للتقرير، ثم طافوا به في الشوارع كعقاب.

ولحسن حظه، وبعد اكتشاف علاقتهما الرومانسية السرية، أجبر شيوخ القرية العاشقين على الزواج.

وبحسب ما ورد أنقذ الزواج العاشق الكهربائي من التداعيات القانونية، حيث لم يتم توجيه أي اتهامات ضده، وفقًا لضابط الشرطة المحلي فيكاس كومار آزاد.

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