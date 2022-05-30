الامارات | «أبوظبي للكتاب» يصل إلى ختام الرحلة الـ 31

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للكتاب» يصل إلى ختام الرحلة الـ 31 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد سبعة أيام متواصلة من القصص والفعاليات؛ اختتم معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مساء أمس، فعاليات دورته الـ31، التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 23 وحتى 29 الجاري، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وشهد المعرض، هذا العام، مشاركة ما يزيد على 1000 ناشر من أكثر من 80 دولة، كما تضمن برنامج المعرض أكثر من 450 فعالية متنوعة تلبي تطلعات الجمهور، من ضمنها الجلسات الحوارية، والندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية، وأنشطة البرنامج المهني للناشرين، وفعاليات الطفل، التي قدمتها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قد وجّه بتخصيص ستة ملايين درهم منحة لشراء مجموعة قيّمة ومتكاملة من عناوين الكتب والمراجع والمواد التعليمية التي ضمّها «أبوظبي للكتاب»، لتوزيعها على مكتبات مدارس الدولة، دعماً لقطاعي النشر والتعليم، وإثراءً لحصيلة المراجع التي تحتوي عليها، وبما يعزّز من سبل تحصيل العلم والمعرفة أمام جميع الطلبة وفي مختلف المراحل.

واستحدث المعرض، هذا العام، نظام رصد المبيعات، بهدف تقديم معلومات فورية ومحدّثة عن حركة بيع الكتب والمواد داخل المعرض، وإتاحة الفرصة للعارضين للحصول على بيانات وتقارير تفصيلية حول المبيعات بشكل يومي. كما يسهم هذا النظام في وضع دراسة فاعلة ترصد واقع مبيعات معارض الكتب، وتفتح المجال للاطلاع عن قرب أكثر على اهتمامات الجمهور ورغباتهم، إلى جانب الوصول إلى قاعدة بيانات موثّقة في ما يتعلّق بعمليات بيع الكتب والمواد المعروضة، ما يخدم الرؤى المستقبلية، ويرتقي بمستوى الخطط وإمكاناتها التطويرية.

وشهد المعرض في دورته الأخيرة مشاركة متميزة لألمانيا، ضيف شرف، بحضور 35 ناشراً، ومشاركة 80 مؤلفاً ومحترفاً ومبدعاً في أكثر من 40 جلسة، بما في ذلك ورش العمل اليومية للأطفال والشباب، حاولوا من خلالها تقديم الثقافة الألمانية لجمهور المعرض، وتعزيز التعاون بين المثقفين والناشرين العرب والألمان.

واحتفى المعرض في دورته الـ31، بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين كشخصية محورية، تحت عنوان: «طه حسين.. الكتاب بصيرة»، من خلال تخصيص جناح للشخصية المحورية، وتنظيم ندوات شكلت ملتقى فكرياً للإبحار في عوالم أدب طه حسين، والوقوف عند أعماله تحليلاً وقراءة ونقداً. واستطاع جناح الدكتور طه حسين في المعرض أن يجتذب اهتمام الجمهور بتصميمه المميز، حيث يأخذ الزائر في مسار يستعرض من خلاله قصة حياة الأديب والمفكر الراحل منذ مولده وحتى وفاته، وإنجازاته التي حققها، كما ضم الجناح بعضاً من مقتنيات طه حسين الشخصية، وفي ختام الجولة يطالع الزائر مقولة له تؤكد أن منطقة الخليج ستكون مركزاً للثقافة في المنطقة، لما تتمتع به من طاقات بشرية وإمكانات مادية تؤهلها لذلك.

منصة لعشاق الفن السابع

• شهدت الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي اختتمت أمس، عودة فعالية «سينما الصندوق الأسود»، التي عرضت هذا العام 22 فيلماً قصيراً من 13 دولة؛ سعياً إلى نشر ثقافة السينما، وتوفير منصة يلتقي فيها عشّاقها من مختلف أنحاء العالم.

ورفعت نسخة هذا العام من السينما طاقتها الاستيعابية من 50 إلى 70 شخصاً.

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• فعالية متنوعة تلبّي تطلعات الجمهور، شهدتها نسخة 2022 من المعرض.

استحدث «أبوظبي للكتاب»، هذا العام، نظام رصد المبيعات، بهدف تقديم معلومات فورية ومحدّثة عن حركة بيع الكتب والمواد داخل المعرض.

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