الامارات | إصدارات نادرة.. على أوراق من ذهب

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات نادرة.. على أوراق من ذهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي أسدل الستار على فعالياتها أمس، إقبالاً لافتاً للاطلاع على مجموعة فريدة من إصدارات الكتب القديمة والمقتنيات الرائعة والنادرة التي عرضتها دور النشر.

وكانت نسخة مُذهبة من القرآن الكريم من بين أهم المعروضات التي جذبت اهتمام الزوار وعشاق الكتب، إذ تعد تلك النسخة الفريدة من نوعها إحدى أقدم نسخ القرآن الكريم المحفوظة، مصنوعة من 184 ورقة ذهبية، والتي عرضت في ركن «أديفا» الذي أتاح للزوار أيضاً فرصة الاطلاع على روائع من فن الخط الإسلامي.

بينما عرضت مكتبة كلافريل الفرنسية - التي شاركت في «أبوظبي للكتاب» للمرة الثانية - كتاباً قيّماً يصل ثمنه إلى 11 مليون درهم، إذ كُتب عام 1550، وتضمن صوراً لأنواع طيور قديمة.

وأتاح المعرض كذلك لعشاق التاريخ والمخطوطات القديمة فرصة مشاهدة أول سجل مطبوع لأبوظبي ودبي في مكتبة الكتب والمقتنيات القديمة والنادرة «Antiquariaat Forum» الهولندية، إذ يسرد كتاب «رحلة جزر الهند الشرقية» لصائغ المجوهرات الفينيسي جاسبارو بالبي، تفاصيل رحلته التي استمرت تسع سنوات من البندقية إلى الشرق الأقصى بين عامي 1579 و1588.

كما وجد هواة الكشوف الجغرافية ضالتهم في ركن «Le Prince Art Consultancy»، الذي عرض أحد أروع الأطالس الجغرافية المضيئة. ويتألف الأطلس الذي يقع في مجلدين من نقشين لصورتين أماميتين و226 خريطة متداخلة ذات صفحات مزدوجة وملونة يدوياً بالكامل وموشاة يدوياً بالذهب، وهو يتجاوز بكثير ما كان مستخدماً في الأطالس الهولندية الأخرى في ذلك الوقت.

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