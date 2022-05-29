طريقة عمل مربى المشمش السوري.. تكات شامية أصيلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع بداية فصل الصيف يزداد بحث الأمهات على طريقة عمل مربى المشمش السوري في المنزل، بتكات سورية مميزة تجعلها مختلفة ومحبوبة من قبل أطفالها، فهd من أشهر الأكلات التي يتناولها الأطفال في الفطار الخاص بهم، وذلك لمذاقها الحلو المميز المقرب للجميع.

يقدم «هن» أسهل طريقة عمل مربى المشمش السوري، وفقا لطريقة الشيف شام الأصيل والذي وضح الطريقة المميزة المخصصة له عبر فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب» بمكونات سهلة وبسيطة وطريقة مختلفة.

مكونات مربى المشمش

كيلو من المشمش

600جرام سكر او مايعادل ثلاثة أكواب

عصير نصف ليمونة

ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون

3 حبات قرنفل صحيح

طريقة عمل مربى المشمش السوري

أكد الشيف أن سبب نجاح الوصفة المشمش النصف ناضج، لأنه يتحمل ويجعل المربى بعد تسويتها كاملة الحبات وواضح المشمش بها أي غير مفروم.

الطريقة

أولا: فتح المشمش جيدا ونزع منه البذور الخاصة به ويرص في صينيه زجاج، يوزع السكر بالتساوى على المشمش حتى يغمر تماما بالسكر ثم يتم تغطيته بـ «أستريتش حفظ الطعام »، ويترك ليله كاملة في الثلاجة من 8-10 ساعات.

المرحلة الثانية

بعد ذوبان السكر ينزع المشمش جانبا ويوضع السائل الموجود الناتج من المشمش والسكر في حلة على النار ويترك علي نار عالية حتى يذوب السكر تماما مع التحريك المتواصل والمستمر، وعندما يصل لمرحلة الغليان يجرى إزالة الرغوة الموجده أعلى الشربات، وهذة الخطوة مهمة لحماية المربى من طعم المرارة الذي سيصاحبها لو لم يتم فعل هذه الخطوة.

المرحلة الثالثة

يضاف المشمش إلى الشربات وكلما تطفو الرغوة لأعلى الإناء يجب إزالتها، وتترك لمدة نصف ساعة لتصبح من أحلى أنواع المربى على الإطلاق، وأخيرا يضاف القرنفل بعد غليان15 دقيقة، ويجرى تهدئة النار تماما، وبعد 20 دقيقة غليان تضاف عصير نصف الليمونة، توضع بعدما تبرد تماما في إناء التقديم وتقدم وبالهناء والشفاء.