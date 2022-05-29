الامارات | كوريا الشمالية تسجل 89 ألف إصابة جديدة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل 89 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت كوريا الشمالية 89 ألفًا و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت بيانات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ في كوريا الشمالية، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 3.45 ملايين إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 3.26 ملايين حالة.

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