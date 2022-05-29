أسباب الشعر الهايش والمتطاير.. إليك روتين الحل النهائي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أسباب الشعر الهايش المتطاير وعلاجه من أكثر ما يبحث عنه الفتيات والسيدات عبرمنصات التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، محاولة منهن في الوصول إلى حل نهائي يساعدهن في التغلب على مشكلتهن التي تسبب إزعاجًا كبيرًا خاصة في فصل الصيف.

لذا يوضح «هن» في الموضوع الآتي، أسباب الشعر الهايش والمتطاير وعلاجها وفقًا لصحيفة « Times Of India».

أسباب الشعر الهايش والمتطاير

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الشعر بالهيشان والتطاير، ومن أبرزها بعض العادات الخاطئة مثل غسل الشعر بالماء الساخن، الذي يعتبر من أكثر العادات التي تصيب الشعر بالجفاف، وبالتالي هيشان بصيلات الشعر.

تجفيف الشعر باستخدام الأجهزة الحرارية عقب غسله مباشرة من أكثر العادات التي تضر بصيلات الشعر وتضعفها، لذا يفضل عدم المبالغة، واستخدام وسائل التجفيف الطبيعية حتى لا تصاب بصيلات الشعر بخلل يضر برطوبتها، بالإضافة إلى استخدام بعض المنتجات الكيميائية التي يدخل في صناعتها الكحول.

تغير الطقس من ضمن الأسباب التي يتأثر بها الشعر خاصًة عند تعرض بصيلات الشعر إلى درجات الحرارة المرتفعة لمدة طويلة، بالإضافة إلى وجود بعض التغيرات الأخرى التي تكون داخل المنزل مثل استخدام الأجهزة الكهربائية مثل المروحة، والتكييف.

طرق علاج الشعر الهايش والمتطاير

ويمكن التخلص من مشكلة الشعر الهايش والمتطاير باتباع النصائح التالية:

- احرص على تنظيف شعرك جيدًا، من خلال استخدام بعض المنتجات التي تساعد في التخلص من بقايا الجلد الميت الموجودة في فروة الرأس، بالإضافة إلى التخلص من الرواسب الموجودة في الشعر مع الاهتمام بعدم الاقتراب بالزيوت الطبيعية الموجودة في فروة الرأس.

- يعد الترطيب من أهم العادات التي يلزم اتباعها حتى تتخلص من جفاف الشعر وهيشانه، لذا يمكنك الحفاظ على رطوبة شعرك في جميع الأوقات خاصًة في فصل الصيف، ولكن يلزم الحرص على استخدام مرطبات عناية مناسبة لنوع الشعر حتى لا تضاعف الضرر.

- لا يمكن الاستغناء عن اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الشعر لغذاءه.

- مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، يلزم عليك حماية شعرك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لذا يمكنك استخدام بعض المركبات التي تحمي بصيلات الشعر، ولكن بالرجوع إلى الطبيب المتخصص حتى تبعد عن المواد التي يدخل في صناعتها المواد الكيميائية الضارة.

- الحرص على تناول كميات كافية من الماء والسوائل على مدار اليوم، حتى تساعدك في منح الشعر الترطيب.

- يفضل ترك الشعر يجف دون اللجوء إلى استخدام أجهزة كهربائية، نظرًا لأنها تلحق ضررًا كبيرًا على الشعر لا يقتصر على هيشانه فقط.

- يمكنك اللجوء إلى استخدام بعض المنتجات الطبيعية مثل الزبادي من خلال خلط 3 ملاعق منها مع بيضة، ثم وضعها على بصيلات الشهر من الجذور إلى الأطراف لمدة 15 دقيقة.