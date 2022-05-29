طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة.. «اتعلمي تكات السي فود»

القاهرة - سمر حسين - صحة

للمأكولات البحرية عشاقها الذين يفضلون تناولها ويتعلقون بمذاقها الشهي من حين لآخر، والتي يعتبر على رأسها الجمبري بجميع طرق تحضيره، إذ يتميز بمذاقة الشهي فضلًا على سهولة تحضيره بالعديد من الطرق المختلفة، لذا نقدم طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة.

يتفنن السيدات وربات المنزل في تحضير وجبات «السي فود»، يجميع أنواعها ويضفن إليها النكهات المميزة والمختلفة التي تنال إعجاب أسرهن، ويتوقفن عن طلبها جاهزة من المحلات والمطاعم، إليك طريقة عمل شوربة الجمبري بخطوات سهلة وسريعة وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية سي بي سي سفرة.

مقادير عمل شوربة الجمبري بالكريمة

- نصف كيلو جمبري مقشر، ونظفيه جيدًا.

- فلفل أسود.

- 3 من فصوص الثوم، وافرميه جيدًا.

- 2 كوب من الماء.

- 2 ملعقة كبيرة زبدة.

- 2 ملعقة كبيرة نشا.

- ملح.

- 3 ملاعق كبيرة من أوراق البقدونس المفروم.

طريقة عمل شوربة الجمبري بالكريمة

- في إناء على نار متوسطة، ضعي الماء إلى داخلها ثم اسكبي قشور الجمبري بعد تنظيفها.

- اتركي المكونات معًا حتى تصل حد الغليان لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

- ارفي القدر من على البروتجاز.

- صفي القشور من داخله، واحتفظي بالماء جانبًا.

- على نار متوسطة، ضعي مقلاه عميقة نسبيًا وبها كمية مناسبة من الزيت.

- ضعي الجمبري إلى المقلاه، واتركيه حتى يتغير لونه إلى الزهري.

- ضعي إناء آخر على النار به الزبد، ضيفي إليه الثوم والبصل مع التقليب جيدًا.

- ضيفي النشا إلى المكونات، مع وضع الفلفل الأسود والملح.

- ابدأي في سكب الحليب بشكل تدريجي مع التقليب، ثم ضيفي ماء قشور الجمبري المجهزة مسبقًا.

- ضيفي الكريمة، الجمبري، الفلفل الأسود، والملح إلى الخليط مع التقليب جيدًا.

- ضعي الشوربة في أطباق التقديم.

- يمكنك تزيينها بأوراق البقدونس من على الوجه.

طريقة عمل شوربة الجمبري السادة

وفقًا لخبيرة الطبخ أميرة شنب، عبر برنامج «أميرة في المطبخ» إليك طريقة عمل شوربة الجمبري في السطور التالية:

المقادير

- قشر جمبري.

- مرق سمك.

- جزر.

- جمبري صغير.

- فلفل.

- كريمة لباني.

- استكوزا.

- ملح.

- طماطم بوريه.

- بصل.

- كريمة لباني.

- استكوزا.

- ورق لورا.

- زبدة.

طريقة تحضير شوربة الجمبري

- نظفي الاستكاوزا جيدًا، ثم ضعيها داخل وعاء به كمية مناسبة من الماء، الجزر، الكرفس والبصل.

- يمكنك وضع الاستكاوزا مع المكونات المذكورة بداخل صينية ثم ضعيها داخل الفرن، حتى تنضج تمامًا.

- اخرجي الاستكاوزا من الفرن، ثم ضعيها في إناء يحتوي على ماء.

- اتركي المكونات لمدة 20 دقيقة حتى تغلي على النار.

- ارفعي الإناء من على النار، ثم ابدأي في تصفية الشوربة.

- ضيفي إليها الكريمة، الاستكاوزا، قطع الجمبري ثم اتركيها تصل للغليان مرًة أخرى.

- ارفعي القدر من على البوتجاز.

- جهزي أطباق التقديم، ثم ضعي إلى داخلها الشوربة مع تزيينها بالبقدونس المفروم.