الامارات | داء السكري.. نبات شهير يخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ

شكرا لقرائتكم خبر عن داء السكري.. نبات شهير يخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلب مرض السكري إدارة دقيقة للحفاظ على الصحة العامة. ويعد النظام الغذائي أحد أفضل الطرق للتحكم في مرض السكري بالإضافة إلى الدواء الذي يصفه الطبيب بعد تشخيص الحالة، وذكرت دراسة حديثة أن البصل من بين النباتات المفيدة في تخفيض مستويات السكر في الدم وفقاً لما سيرد لاحقاً.

وقبل الخوض في إدارة مرض السكري، من المهم التأكد من نوع المرض، حيث يحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها. أما النوع الثاني فيحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو عندما لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين. والنوع الثاني هو الشكل الأكثر شيوعاً لمرض السكري ، ويمثل 90 بالمائة من الحالات في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إن مرض السكري من النوع الثاني يعتبر أسهل في إدارته من مرض السكري من النوع الأول والنظام الغذائي هو أحد أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك. وبعض الأطعمة أفضل من غيرها لمرضى السكري.

وبحسب دراسة نشرت في Environ Health Insights فإن البصل يتسبب في انخفاض كبير في مستويات الجلوكوز السريعة في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني، وخلص الباحثون إلى أن البصل يمكن استخدامه كمكمل غذائي في إدارة النوع الأول أو النوع الثاني من مرض السكري، وذلك بالطبع بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج.

ومن المهم ملاحظة أن هذا لا يعني أن مرضى السكر يجب أن يغمروا نظامهم الغذائي بالبصل من أجل خفض مستويات الجلوكوز لديهم. فقد يساعد إدراج البصل على إدارة مستويات السكر بشكل سليم لكنه ليس حلاً سحرياً للمرض.

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