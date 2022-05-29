الأمير هاري يستعد لحضور فعاليات الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تنطلق فعاليات الاحتفال بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، بحضور الأمير أندرو، ويستعد الأمير هاري وزوجته الملكة ميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس لحضور الاحتفال لمرور سبعة عقود لوجود الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على العرش، وينطلق فعاليات اليوبيل البلاتيني في نهاية الأسبوع الحالي.

استعداد الأمير هاري لانضمام إلى الملكة إليزابيث الثانية

من المعروف أن هذه المناسبة تكون في صالح الأمير هاري إلى حد كبير، إذ يحظى بدعاية على نطاق واسع، فور وصوله إلى المملكة المتحدة مع أطفاله ليليبت، وأرشي، وزوجته أيضًا الملكة ميجان ماركل، ومن المتوقع أن يشارك في الاحتفال عائلة ساسكس أيضًا، وذلك حسبما نشرت صحيفة «Daily Mail» البريطانية.

ويشارك في الاحتفال أيضًا عائلة ساسكس، لكنها لم تصرح لها بالانضمام إلى الملكة إليزابيث أو إلى أفراد العائلة المالكة، بالإضافة إلى أفراد عائلة الأمير تشرلز، ودوق ودوقة لن ينضموا إلى العائلة المالكة داخل شرفة قصر باكنجهام، وذلك خلال انعقاد احتفالات اليوبيا البلاتيني للملكة.

الدعوات لأفراد أسرة العائلة المالكة فقط

ولا تعقد الدعوات سوى لكبار عائلات الأسرة المالكة فقط مثل الأمير إدوارد، الأمير تشارلز، الأمير ويليام، والأميرة آن، وأشار التقرير إلى أن سيظهر الأمير أندرو أمام الجميع في سانت بول، ويعتبر هو الظهور الأول له منذ انتهاء مراسم تأبين الأمير فيليب «والده»، وذلك منذ شهر مارس الماضي.

وتنعقد فعاليات الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة في قداس الشكر، ومن المتوقع أن تتوجه أنظار العالم إلى دوق ودوقة ساسكس، لأنه تعد من أولى المرات التي يظهر فيها العائلة، ويحاطون بعدد كبير من كبار أفراد العائلة، منذ ظهورهما في سانت جورج في حفل زفافهما، حيث لم يرى الأمير هاري شقيقه أو والده منذ انتقاله إلى ولاية كاليفورنيا.