طريقة تجفيف المشمش للشيف حسن.. «هتعملي أحلى مشمشية بأقل تكلفة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المشمش المجفف من أقرب الفواكه المجففة المحببة لدى الجميع، وتبحث السيدات عن طريقة تجفيف المشمش للشيف حسن، لسهولة ما يقدمه من وصفات، وذلك لما له من فوائد كثيرة فهو مصدر جيد للحديد ومفيد للجهاز الهضمي أيضاً، وله استخدامات متعددة.

طريقة تجفيف المشمش

ويقدم «هن» طريقة تجفيف المشمش حسب نصائح الشيف حسن، الذي أكد أن طريقة تجفيف المشمش من أسهل طرق تجفيف الفواكه، وذلك لسهولة التعامل مع المشمش كفاكهة لذيذة ومحببة لدى الأغلبية.

المكونات

1 كيلو من المشمش الجامد

2 لتر ماء

3.5 كيلو من السكر

الطريقة

يوضع الماء على النار حتى الغليان، ويضاف إليه 2 من القرنفل الصحيح، ثم يوضع المشمش بالشاش ويغلق عليه جيدا، وينزل إلى الماء المغلي لمدة عشر دقائق، ونربط الخيط المحكم به في غطاء الحلة وبعد انتهاء الـ10 دقائق يرفع بالغطاء من الماء المغلي.

المرحلة الثانية لتجفيف المشمش

أضيفي لكل كوب من الماء نصف كوب من السكر أي 1 كيلو من السكر ثم يغلي مرة أخرى مع قماشة المشمش، ويترك جانبا لمدة 48 ساعة.

ثم يضاف لكل كوب ماء كوبين من السكر أي ما يعادل 2 كيلو من السكر وتوضع القماشة مرة أخرى وتترك في مرحلة الغليان لمدة 5 دقائق، وتترك جانبا مرة أخرى، ولكن لمدة 24 ساعة.

المرحلة الثالثة

يضاف كوب من السكر أي 200 جرام من السكر وتغلي لمدة 3 دقائق وتترك لمدة 3 أيام، وتنزع بعدها وتترك في مكان جاف جيد التهوية على ورق زبدة مغطاة بكورن فلور وسكر لمدة 3 أيام بالبلكونة ويتم دخولها ليلا الشقة أو تغطيته بالأومنيوم أو ورق زبدة، ونفتح عليهم بعد الـ3 أيام وبذلك تكوني جهزتي أحلى مشمشية.