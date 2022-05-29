بدائل كريمات الوقاية من الشمس باهضة الثمن.. «على قد إيدك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، ضرورة ارتداء المواطنين للألوان الفاتحة خاصة اللون الأبيض الذي يقوم على عكس أشعة الشمس، وبالتالي زيادة الرطوبة بالجلد، محذرة من ارتداء اللون الأسود الذي يقوم على امتصاص أشعة الشمس، مشيرة إلى أن ارتداء ملابس سوداء لفترات طويلة والتعرض لأشعة الشمس قد يعرض الإنسان لاحتباس حراري للجلد؛ لأنه يمتص أشعة الشمس بشكل قوي جدًا ولا يعطي فرصة للجلد لفقد الحرارة.

قماش البوليستر يسبب الحساسية والاحتباس الحراري للجلد

وشددت «سند» في مكالمة هاتفية مع الاعلامية أية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، على ضرورة ارتداء الملابس القطنية خاصة الملامسة للجلد، موضحة أنه في حالة ارتداء أقمشة أخرى لا بد أن تكون الطبقات الداخلية من الملابس قطنية، حتى وإن كانت الطبقات الخارجية بوليستر، لافتة إلى أن البوليستر يسبب حساسية للجلد مع درجة الحرارة العالية والتعرض للشمس.

وأوضحت أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، أن الأقمشة المصنوعة من القطن والكتان تعكس أشعة الشمس بصورة أفضل من غيرها، وارتدائها مناسب لفصل الصيف، والأمر لا يتعلق فقط بالخامة لكن بدرجة تماسك النسيج نفسه فكلما كانت الألياف متماسكة وقريبة من بعضها كلما ساعدت على انعكاس درجة الحرارة بدرجة أكبر، لذلك تنتشر في البلاد التي تتعرض للشمس بصورة كبيرة.

أقمشة بتقنية جديدة للحماية من الشمس

وأضافت أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة بنها، أنه كما يوجد كريمات للحماية من الشمس، يوجد أقمشة تحمي الجلد من الأشعة الفوق بنفسجية التي تصل للأرض، وبالتالي من الضروري التعرف على عامل الحماية من الجلد الموجود في القماش الذي نرتديه، مشيرة إلى أن هذه الأقمشة تكون مصنعة بتكنولوجيا معينة ومكلفة رغم كونها من القطن والكتان.

وأوضحت أن درجة الحساسية للشمس تختلف من شخص لآخر، فهناك بعض الأشخاص الذين تحدث لهم أمراض ضوئية نتيجة التعرض للشمس مثل مرض الحزاز الضوئي أو الذئبة الحمراء، مشددة على ضرورة استخدام هؤلاء المرضى لواقي شمسي قبل تعرضهم للشمس، أما الاشخاص العاديين فاحتياجهم لكريمات الوقاية من الشمس تكون أقل، ويمكنهم استخدام كريمات خاصة بأشعة الشمس أو مرطبة بها مادة الزنك أوكسيد، والموجودة في منتجات عناية جلد الأطفال، التي تعتبر بديلا رخيص الثمن لكريمات الوقاية من الشمس بعد ارتفاع أسعارها، كذلك استخدام القبعات ذات الإطار الواسع لتعطي ظلا على الجلد.