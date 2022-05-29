ابنة مدحت العدل.. مثلت مع اللمبي وعلي جمعة عقد قرانها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ابنة مدحت العدل «آية»، أحدث عروس في الوسط الفني، تصدرت محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، عقب حفل زفافها على عمر شطا.

مشاهد جسدت معاني الأبوة والفرحة العارمة التي جمعت بين العروس وأبيها، إذ ظل يرافقها طيلة الحفل، وبعد تسليمها لعريسها، شاركها الرقص والعديد من اللقطات بحضور نجوم الفن.

معلومات عن ابنة مدحت العدل

ويرصد «هن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن ابنة مدحت العدل:

تُدعى آية مدحت العدل.

الابنة الصغرى ضمن ثلاث أبناء.

تخرجت ابنة مدحت العدل في الجامعة الأمريكية 2017، وهي مهندسة إلكترونيات.

شاركها الدكتور مدحت العدل، فرحة التخرج، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «ومضى قطار العمر.. آية ابنتي الصغرى التي أتذكرها وأنا أعلمها قيادة الدراجات كأنه بالأمس تخرجت في الجامعة الأمريكية مهندسة إلكترونيات.. مبروك يا أجمل من في الوجود».

وشاركت آية مدحت العدل، في بعض الأعمال الفنية خلال طفولتها؛ أبرزها مشهدا في فيلم أصحاب ولا بيزنس، الذي صدر عام 2001، فكانت الطفلة التي تلقت رصاصة في المشهد الشهير خلال تصوير مصطفى قمر لأعمال عنف بدولة فلسطين.

شاركت بدور الطفلة شاكي ، أمام محمد سعد في فيلمه الشهير «اللي بالي بالك».

وكتب الدكتور مدحت العدل، قصيدة لها متأثرًا بقبلتها على خده، وهي ذاهبة إلى الجامعة، ونشرها تحت عنوان «آية.. ابنتي الصغرى المهندسة وكفى».

واحتفلت بعقد قرانها عقب عامين من الخطبة، في حفل بسيط بحضور الأسرتين فقط، خلال الأيام الماضية، وعقد القران الشيخ علي جمعة.