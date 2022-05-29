تعرف على سبب مرارة الفم بعد أكل الحلويات.. «أمراض وإهمال ومكملات غذائية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في كثير من الأوقات نشعر بـ مرارة الفم خاصة بعد تناول الحلويات والمكسرات، ولكننا لا نعلم ما هو السبب وراء ذلك، ما يجعلنا نلجأ إلى تناول الحلويات مرة أخرى وندخل في مشاكل الإفراط في أكل السكريات، لذلك نعرض لكم سبب مرارة الفم بعد أكل الحلويات وكيفية علاجها.

سبب مرارة الفم بعد أكل الحلويات

عرض موقع «فيري ويل هيلث» الإنجليزي، سبب مرارة الفم بعد أكل الحلويات، مؤكدًا أن الطعام ليس السبب الرئيسي في مرارة الفم بل يوجد العديد من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ذلك، وهي:

ـ الارتجاع ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة ومرارة الفم

ـ الحمل خاصة في الشهور الأولى

ـ الإصابة بالاضطرابات العصبية مثل أمراض الصرع وأورام الدماغ

ـ اضطرابات الهرمونات خاصة في فترة انقطاع الطمث عند السيدات

ـ الإهمال في نظافة الأسنان ما يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وسبب مرارة الفم

ـ التدخين من العوامل الرئيسية بسبب الدخان والمادة الخاصة بالسجائر التي تكون داخل الفم

ـ المكملات الغذائية لها العديد من الآثار الجانبية وأهمها مرارة الفم ورائحة الفم الكريهة

ـ التقليل من شرب الماء ما يؤدي إلى جفاف اللعاب داخل الفم

ـ الإصابة بأمراض الإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي والجيوب

ـ العلاجات الكيميائية والتعرض إلى الإشعاع الكيميائي

ـ مرضى السكر والمرارة أكثر عرضة لمرارة الفم

طرق علاج مرارة الفم بعد تناول الحلويات

عرض الدكتور «مدحت خليل» في لقاء تليفزيوني طرق علاج مرارة الفم، مشيرا إلى أنه يبدأ بالحالة المزاجية الجيدة.

وأوضح أن باقي طرق العلاج تتمثل في:

ـ الاهتمام بنظافة الأسنان وغسلها مرتين يوميًا

ـ تناول كميات كبيرة من المياه

ـ التعود على استخدام النعناع باستمرار حتى تظل رائحة الفم عطرة

ـ تناول أطعمة تساعد على زيادة اللٌعاب في الفم مثل الفاكهة والليمون

ـ إذا كان السبب هو الارتجاع فعليك المتابعة مع الطبيب لعلاج الارتجاع أولًا

ـ البعد عن الإشعاع الكيميائي

ـ معرفة الآثار الجانبية للأدوية والمكملات الغذائية

ـ استخدام معطرات للفم للتخلص من رائحة الفم الكريهة

ـ أكل العلكة باستمرار ليساعد على طعم الفم الجيد

طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

وعرض موقع «هيلث لاين» الأمريكي الطبي، طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة، ومنها:

ـ الحفاظ على نظافة الأسنان باستخدام الفرشاة يوميًا وبعد كل وجبة طعام

ـ استخدام خيط الأسنان لتنظيف الأسنان

ـ استخدام غسول فم جيد يساعد على نظافة الفم

ـ تنظيف اللسان جيدًا بعد الطعام

ـ تناول العلكة

ـ شرب النعناع

ولفت إلى أنه في حالة استمرار الرائحة الكريهة في الظهور، عليك الذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوصات لأنه من الممكن أن تكون المعدة السبب وراء هذه الرائحة الكريهة.