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أضرار التدخين على الحامل.. أبرزها الإجهاض ومتلازمة موت الرضيع

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القاهرة - سمر حسين - ماما

أضرار التدخين على الحامل

يعد التدخين من أسوأ العادات المؤدية للموت المفاجئ أو الإصابة بالأمراض الخطيرة؛ نظرا لاحتواء السجائر على التبغ الذي يعد من أكبر الأخطار الصحية العمومية التي شهدها العالم على مر التاريخ، فهو يودي كل عام بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة في جميع أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 7 ملايين يتعاطونه مباشرةً ونحو 1,2 مليون من غير المدخنين يتعرضون لدخانه دون ارادتهم، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العاليمة.

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ويقدم موقع «هن» أبرز أضرار التدخين على الحامل والجنين خلال فترة الحمل وبعد الولادة:

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أضرار التدخين على الحامل

يعتبر التدخين من أكثر الأشياء التي تهدد حياة المرأة؛ فهو مسبب رئيسي للإصابة بالسرطان، وذلك وفقا لآراء أطباء متخصصين بموقع «هيلث لاين».

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ويؤدي التدخين السلبي أثناء الحمل، ويقصد به استنشاق الدخان من سيجارة مشتعلة، إلى: 

- الإجهاض

- متلازمة موت الرضيع المفاجئ

- انخفاض الوزن عند الولادة

- المشكلات السلوكية مع نمو طفلك

- تلف الدماغ لدى الطفل

- ولادة جنين ميت

 

التدخين يسبب الإجهاض 

وأكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني، ببرنامج السفيرة عزيزة على قناة « دي ام سي»، خطورة التدخين السلبي على صحة المرأة وصحة الجنين، مشيرا إلى أنه يسبب الإجهاض واعتلال الوزن لدى الرضيع.

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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