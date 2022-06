خطفت الأنظار.. 15 معلومة عن «كاميلا كابيلو» مطربة حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في فقرة استعراضية غنائية قصيرة، خطفت المغنية الأمريكية الشهيرة كاميلا كابيلو، أنظار العالم، مساء أمس، على ملعب دو فرانس، وذلك بحفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي جمع ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في العاصمة الفرنسية باريس، إذ قدمت «كابيلو» العديد من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بالمعلب وأمام الشاشات أيضًا، وعلى الفور بدأ البحث عن كاميلا كابيلو، مطربة حفل الافتتاح.

ويرصد «هن» خلال السطور التالية، معلومات عن مغنية حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي انتهى بفوز ريال مدريد على نظيره ليفربول بهدف دون رد.

من هي كاميلا كابيلو مطربة حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا؟

ولدت كاميلا كابيو في 3 مارس 1997.

مغنية وكاتبة أغنيات.

ولدت في كوبا.

لديها أخت صغيرة تدعى صوفيا.

كانت عضوة في فرقة الفتيات «Fifth Harmony»، التي تشكلت من خلال برنامج ذا إكس فاكتور.

ظهرت كاميلا كابيو لأول مرة كمغنية منفردة بأغنية تعاونية «I know what you did last summer» مع المغني الكندي shawn mendes عام 2015.

في 2016، تعاونت مع مغني الراب ماشين غان كيلي، في أغنية «bad things» التي احتلت المرتبة الرابعة في الولايات المتحدة.

قامت كابيو بعدة تعاونات غنائية ناجحة منها «Hey ma» مع بيتبول وجي بالفين، وهي أغنية تصويرية لفيلم فاست أند فيوريس 8.

وأصدرت أول أغنية فردية لها «Crying in the club» في 2017.

وطرحت ألبومها الفردي الأول في 2018، واحتل المرتبة الأولى في بيلبورد 200.

تم اختيار كاميلا كابيو للدور الرئيسي لفيلم سندريلا القادم، الذي بدأ تصويره في 13 فبراير 2020 بالمملكة المتحدة، ولكن تم تأجيل التصوير بسبب وباء كورونا.

فازت كابيو بعدة جوائز منها؛ جائزة Grammy اللاتينية، وجائزة بيلبورد الموسيقية، وتلقت أيضًا ثلاث ترشيحات لـ Grammy Awards.

جمعتها علاقة عاطفية مع الكاتب ماثيو هاسي، وذلك من فبراير 2018 وحتى يونيو 2019.

في يوليو 2019، دخلت في علاقة مع المغني الكندي شون مينديز.

في 2020، دعمت الفنانة العالمية اللاجئين السوريين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» إذ نشرت صورة لثلاثة أطفال داخل مخيمات اللجوء السورية، مدونة: «لقي 7 أطفال بما فيهم طفل يبلغ من العمر 7 أشهر حتفهم بسبب ظروف البرد، وهؤلاء الأطفال يجب أن يلعبوا في الثلج لا أن يُقتلوا بسببه، إذا كان بإمكانك مساعدتهم، فتبرع لهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهم، حتى دولار واحد يمكن أن يحدث فرقا».

قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، صرحت كابيلو لموقع «uefa» إن كرة القدم هي رياضتها المفضلة، والوحيدة التي يمكنها مشاهدتها: «هي الرياضة الوحيدة التي تستمتع عائلتي بمتابعتها».