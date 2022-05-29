الامارات | ياسمين صبري بعد طلاقها تتناول إفطارها في مياه المحيط الهندي ! (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري بعد طلاقها تتناول إفطارها في مياه المحيط الهندي ! (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت النجمة ياسمين صبري، متابعيها عبر تطبيق "أنستقرام"، صور جديدة من رحلتها التي تقضيها على شواطئ المحيط الهندي.

و ظهرت ياسمين صبري وهي تتناول وجبة الإفطار، وتعكس خلفية الصور أجواء الطبيعة الساحرة التي تحيط بها.

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة ياسمين صبري على مسلسل جديد يحمل اسم "الشادر" ويشاركها البطولة أشرف عبد الباقي، وطارق صبري، ومحمود حافظ، ووفاء عامر.

مسلسل "الشادر" يتكون من 15 حلقة وتقدم فيه ياسمين صبري دور فتاة شعبية داخل شادر سمك، المسلسل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وكانت النجمة المصرية ياسمين صبري، قد أعلنت مؤخرا انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وقررت العودة للتمثيل.

وعقب إعلان طلاقها من أبوهشيمة، حذفت ياسمين صبري جميع الصور التي تجمعهما من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت تحرص على مشاركة متابعيها جميع لحظاتها مع رجل الأعمال المصري، والمناسبات التي جمعتهما.

وأكدت ياسمين أنها تزوجت أحمد أبوهشيمة يوم 17 أبريل عام 2020، دون مهر أو مؤخر صداق.

وأضافت أن "أبو هشيمة" كان بالفعل زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح.

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