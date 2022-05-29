مها أبوبكر: «معركة المرأة المصرية هي معركة الوطن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت المحامية مها أبوبكر على تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حين قال بأن الشريعة الإسلامية فيها اليسر والسهولة، ولذلك حددت مدة ابتعاد الزوج عن زوجته للسفر بـ 4 أشهر، فإما يعود أو تذهب إليه بعد ذلك، مشددًا على أن الزوج الذي سيستقدم زوجته سيرزقه الله برزقهم نظرًا لأنه يُعظم الشريعة الإسلامية مستشهدًا بقول الله تعالى «وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».

أبوبكر: من لديه أجندة يريد بها جر المجتمع للخلف متمثلا في حقوق المرأة؟

وأضافت «أبوبكر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن عدم سيطرة الزواج على شهواته والزواج من أخرى يسيء للرجل، حيث تحدث الدكتور أحمد كريمة عن عدم أحقيه المرأة أن تعلم بزواج زوجها عليها، «من لديه أجندة يريد بها جر المجتمع للخلف متمثلا في حقوق المرأة».

وأوضحت أن الجميع حاليا ينادوا بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات لإحداث استقرار في الأسرة المصرية، حيث أن السيدات مصرين على خوض معركة قانون الأحوال الشخصية، «معركة المرأة المصرية هي معركة الوطن».

واستطردت: «لو عايزة تقيسي تقدم الشعوب والأوطان يجب قياسها من مكانه المرأة في بلدها، والمرأة المصرية أثبتت عبر الزمان أنها قادرة على مثل تلك الحروب لمصلحة الوطن، وتحية لمؤسسة الأزهر الشريف والقيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة لتمكين المرأة».

واختتمت: «هناك حراك مجتمعي حتى تحصل المرأة على حقوقها المشروعة، وهناك إغفال للإرادة الربانية التي وضعها في الإنسان وهي الإرادة.. الإنسان هو من يطوع غرائزة».