تنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار بالكلور.. «اتبعي هذه الخطوات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار بالكلور، واحدة من الخطوات التي تبحث عنها السيدات وربات المنازل بشكل كبير، خاصة خلال فصل الصيف، بسبب اصفرار الملابس البيضاء نتيجة للتعرق والتعرض للأتربة وغيرها من العوامل التي تؤدي لتلك النتيجة.

تنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار بالكلور

ويعد الكلور هو الطريقة التقليدية والشائعة التي تستخدمها السيدات وربات المنازل، لتنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار، على الرغم من انتشار الوصفات والخلطات الطبيعية، إلا أن للكلور طابع خاص لدى ربات المنازل.

تنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار بالكلور

إليكِ عدة خطوات لتنظيف الملابس البيضاء من الاصفرار بالكلور

الخطوة الأولى:

في البداية قومي بغسل الملابس البيضاء بعد فصلها تمامًا عن الملابس الملونة. لا تضعي ملابس فاتحة مع الملابس البيضاء، أمثال البيج والأوف وايت وغيرها للحفاظ على اللون الأبيض حتى لا يختلط بغيره.

الخطوة الثانية:

اغسلي الملابس البيضاء بمسحوق غسيل، واحرصي أن يكون مسحوق بجودة تنظيف عالية، ومخصصا للملابس البيضاء.

احرصي على اختيار درجة الحرارة الأفضل للملابس، فيجب ألا تقل درجة الحرارة عن 60 درجة خاصة وإن كانت الملابس قطنية، ولا تهملي اختيار درجات الحرارة وفقًا لنوع النسيج والأقمشة.

خلال عملية غسيل الملابس، استخدمي كمية مناسبة من المسحوق، ولا تهملي سائل الغسيل للأبيض بكمية كافية.

الخطوة الثالثة:

وهي الخطوة الأهم، والتي تتخلص في استخدام الكلور، للمساعدة في التنظيف، والتخلص من الاصفرار، فضيفي الكمية المناسبة من الكلور إلى الملابس للتخلص من البُقع والاصفرار تمامًا.

ويمكنك أيضًا خلط الكلور مع الماء الدافئ، وغمر الملابس في هذا الخليط، حتى تحصلين على النظافة المطلوبة.