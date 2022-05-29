الامارات | 5 تهم لأردني رمى طليقته من شرفة بيتها !

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تهم لأردني رمى طليقته من شرفة بيتها ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مدعي عام عمان، توقيف رجل ألقى بطليقته من الطابق الثاني لمدة 15 يومًا على ذمة القضية في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.

وحسب وكالة الانباء الأردنية "بترا" وجه المدعي العام للمتهم، امس السبت، 5 تهم هي، جناية السرقة، والسلب، والتهديد، والإيذاء، والحاق الضرر بمال الغير، بعد أن قام بضربها وجرِّها من شعرها، وسرقة مركبتها، وحقيبتها وأوراقها الخاصة.

وكان المتهم قد حضر إلى زوجته السابقة والتي انفصل عنها منذ عام وطلب منها نقودا لكنها رفضت إعطاءه، ليقوم بضربها وسرقة مركبتها الخاصة وحقيبة يدها التي كانت تحتوي على مبلغ 100 دينار وأوراق خاصة لها.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا مقطعا مصورا من الحادثة حيث ظهر شخص يجرّ سيدة ويلقى بها من شرفة أحد البيوت في احدى البنايات، وبناء على ذلك تحركت النيابة العامة وأجرت اللازم.

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