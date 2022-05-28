طريقة عمل المسقعة بدون لحم.. «هتنفعك في آخر الشهر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل المسقعة بدون لحم، وصفة اقتصادية تبحث عنها ربات المنازل، فهي وجبة متكاملة ومثالية لتحضيرها في الأيام الأخيرة للشهر، خاصة أنها غير مُكلفة ولا تحتاج لميزانية كبيرة.

ويقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل المسقعة بدون لحم:

طريقة عمل المسقعة بدون لحم

إليكِ خطوات سهلة وسريعة ومكونات متوافرة بالمطبخ، طبقيها لتحضير أشهى طاجن لـ المسقعة بدون لحم.

مكونات المسقعة بدون لحم

باذنجان رومي.

فلفل رومي.

عصير طماطم.

ثوم مفروم.

خل.

طماطم مبشورة.

سكر.

ملح.

فلفل.

كمون.

زيت

طريقة عمل المسقعة بدون لحم

في البداية قومي بغسل الخضروات، وتصفية الباذنجان والفلفل جيدًا.

على الجانب الآخر، حمري الفلفل والباذنجان مع الثوم على النار، ثم ضيفي لهم الطماطم والخل والملح والفلفل والكمون وعصير الطماطم.

في وعاء آخر على النار، حمري أصابع البطاطس في الأز، ولكن «نصف تحميرة».

احضري وعاء بايركس، وقومي برص شرائح الباذنجان فيه ثم الفلفل الرومي والبطاطس المحمرة.

ادخلي الصينية الفرن حتى تمام النضج وتقدم ساخنة.

المسقعة بالخل والثوم

نصف كيلو باذنجان رومي.

2 كوب زيت للقلي.

كوب عصير طماطم.

0.5 فنجان زيت.

3 قرون فلفل حار.

ملعقتان كبيرتان خل.

ملعقة صلصة.

ملعقة ثوم مهروس كبيرة.

كمون.

شطة.

ملح.

طريقة تحضير المسقعة بالخل والثوم

قومي بتقشير الباذنجان في البداية، ثم قطعيه لشرائح، ورشي عليه الملح.

اتركي الباذنجان يصفى، حتى يخرج منه الماء، ثم اغسليه جيدا من الملح.

على نار متوسطة، حمري الثوم والفلفل في الزيت، ثم ضيفي الكمون والشطة، والخل، والطماطم والصلصة وتسبك سويًا.

قومي بقلي الباذنجان في زيت وصفيه جيدًا، وضيفيه للخليط السابق.

يُضاف فوق الباذنجان الصلصة حتى يغلي ويقدم باردا أو ساخنا.

طريقة عمل المسقعة الدايت

يمكنك تحضير وجبة مسقعة دايت، بخطوات الشيف سالي فؤاد، كالتالي:

مكونات المسقعة الدايت

شرائح باذنجان مشوية.

شرائح طماطم.

شرائح فلفل أخضر.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصل.

صلصة طماطم.

2 كوب طماطم معصورة.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة خل.

ملح.

فلفل.

بودرة قرفة.

بهارات مشكلة.

زيت ذرة.

زبيب.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل المسقعة الدايت

تبلي اللحمة بالملح والفلفل والبصل، وضعيها في وعاء على النار.

ضيفي لخليط اللحمة السابق، الصلصة وعصير الطماطم ثم العسل والخل والبهارات والقرفة.

ادهني وعاء الفرن بزيت ذرة.

رصي طبقة من الباذنجان والطماطم في الوعاء، ثم طبقة من اللحمة وأخرى من الباذنجان والطماطم والفلفل.

ادخلي الصينية الفرن وقدميها ساخنة.