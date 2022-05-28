كيفية التخلص من القشرة نهائيا للنساء.. الشاي والليمون أبرز الحلول

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كيفية التخلص من القشرة نهائياً للنساء، سؤال يدور بأذهان العديد من السيدات خاصة اللاتي يعانين من تراكم القشرة بفروة الرأس، وعدم الوصول لحل نهائي لعلاجها أو التخلص منها.

كيفية التخلص من القشرة نهائياً للنساء؟

وتراكم القشرة بفروة الرأس، خطر جلدي يعرف بـ التهاب الجلد المثي، وهو حالة مزمنة لا يمكن علاجها بشكل كبير ولكن يمكن التعامل معها والحد من مخاطرها.

سبب تحفيز ظهور القشرة وزيادتها

وفقًا لما ذكره موقع WEBMD الطبي، فهناك أسباب لتحفيز ظهور القشرة وزيادتها، على النحو التالي:

تغيرات الطقس بسبب الأجواء الباردة أو الحارة.

الضغط النفسي.

زيادة الشعور بالقلق والتوتر المستمر.

كيفية التخلص من القشرة نهائياً للنساء

يمكن التعايش مع القشرة وعلاجها بعدة طرق طبيعية على النحو التالي:

خليط الليمون وزيت السمسم

مكونات خلطة الليمون وزيت السمسم للقشرة

عصير نصف ليمونة

زيت السمسم

طريقة التحضير

قومي بتسخين زيت السمسم، ثم ضيفي إليه عصير الليمون.

قومي بغمس قطعة قطن في خليط الليمون والسمسم، ثم مرريها على فروة رأسك.

اتركي الخليط على الفروة لمدة نصف ساعة ثم اغسليها.

خلطة جل الصبار

فقط كل ما تحتاجيه هو كمية قليلة من جل الصبار الطازج.

قومي بتدليك الفروة بجل الصبار، ثم اغسليها بعد فترة من الوقت.

خلطة الشاي الأخضر واللافندر

½ كوب من الشاي الأخضر

½ كوب من الماء

2 ملعقة من زيت جوز الهند

10 قطرات من زيت اللافندر العطري

امزجي الشاي الأخضر مع المكونات السابقة جيدًا

ضعي الخليط في عبوة فارغة بخاخ ثم رشيه على الفروة

دلكي الفروة بالمزيج لمدة 10 دقائق متواصلة ثم اغسليها بالماء الجاري

كيفية التخلص من القشرة نهائياً للنساء؟

يمكن العلاج باستخدام بعض المستحضرات الطبية والعلاجية الموجودة ببعض عبوات الشامبو لمقاومة القشرة، وهي:

حمض الساليسيليك

يساعد على إزالة القشور.

مادة بيريثيون الزنك

الغنية بخصائص مقاومة للبكتيريا والفطريات

مادة الكيتوكونازول

تساعد على القضاء على بعض أنواع الفطريات التي تتسبب في ظهور القشرة

مادة سلينيومِ السلفيد

تساعد على مقاومة الفطريات