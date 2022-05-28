أسباب ضربة الشمس وعلاجها.. احذرها واعرف علاماتها «تؤدي للموت»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسباب ضربة الشمس وعلاجها، واحدة من الكلمات التي تصدرت محركات البحث على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبيرة، التي تنذر باحتمالية تعرض الكثيرين لـ ضربة الشمس.

أسباب ضربة الشمس وعلاجها

وتعود أسباب ضربة الشمس وعلاجها إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وشدة حرارة أشعة الشمس، التي تنتهي بتعرض البعض للإصابة، خاصة حال القيام بمجهود كبير أسفل حرارة الشمس، وعلى الفور ترتفع درجة حرارة الجسم، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى حدوث تلف في أنسجة العضلات أو الأعضاء الداخلية.

أعراض ضربة الشمس

ويرصد «هُن» في السطور التالية، بالإضافة لأسباب ضربة الشمس وعلاجها، الأعراض، وفقًا لما ذكره الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم «40 درجة مئوية» أو أعلى.

- تغير الحالة العقلية أو السلوك.

- الارتباك والإثارة والتداخل في الكلام والتهيج والهذيان والنوبات والغيبوبة عن ضربة الشمس.

- تغير في التعرق.

- جفاف البشرة.

- قيء أو غثيان.

- يتحول لون البشرة إلى اللون الأحمر.

- تسارع معدل ضربات القلب.

- سرعة التنفس.

الفئات المعرضة لخطر الإصابة بـ ضربة الشمس

- كبار السن.

- مرضى القلب

- مرضى السكري.

- المصابون بالسمنة.

- مرضى الشلل الرعاش.

- مدمنو الخمور والمخدرات.

مضاعفات ضربة الشمس

- تلف في الأعضاء الحيوية وقد يصل إلى تلف دائم.

- الوفاة.

علاج ضربة الشمس

- قومي بإبعاد الشخص المصاب بضربة الشمس عن مصدر أشعة الشمس المباشرة.

- التخلص من الملابس الثقيلة التي يرتديها المصاب.

- وضع المصاب أسفل الماء الجاري أو داخل حوض الاستحمام.

- حاول أن يجلس أو يستلقي المصاب داخل حوض مغمور بالمياه.

- على المصاب الاستمرار على كمادات المياه والثلج على الرأس والرقبة أو فخذيه أو تحت الإبطين.

- على المصاب تناول أكبر كمية ممكنة من المياه والسوائل.

- تناول أدوية لخفض درجة حرارة الجسم.

- تناول أدوية مرخية للعضلات حال وصول الإصابة للتشنج والارتعاش.

- تجنب الأدوية المضادة للالتهاب.

- تناول أدوية لعلاج الإصابة بالتهيج أو الارتجاف.

- استعمال الكريمات والمراهم المرطبة.

- استخدام الكريمات التي تعالج إحمرار البشرة.