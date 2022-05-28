طريقة عمل عصير البطيخ المثلج.. حضريه زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عصير البطيخ المثلج، واحد من المشروبات الشهيرة التي ارتبطت بفصل الصيف، خاصة أن البطيخ من أشهر الفواكه المتعلقة بهذا الموسم، ويمكن تحضيره كمشروب طبيعي مُثلج غني بالفيتامينات والسكريات.

طريقة عمل عصير البطيخ المثلج

وإليكِ طريقة عمل عصير البطيخ المثلج في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مُكلفة:

مقادير عصير البطيخ المثلج

½ بطيخة مقشرة ومقطعة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب ماء

ثلج مجروش

طريقة تحضير عصير البطيخ المثلج

وفي أول خطوات طريقة عمل عصير البطيخ المثلج، قومي بتقطيع البطيخ إلى مكعبات متوسطة الحجم.

انزعي البذر من البطيخ.

احضري دورق الخلاط، وضعي مكعبات البطيخ مع الماء والسكر واضربيهم جيدا.

ضيفي الثلج المجروش، وقومي بالخلط مرة أخرى.

صبي العصير بالأكواب ثم قدميه.

عصير البطيخ المثلج بالفراولة

شرائح نصف بطيخة مقطعة

¼ كيلو فراولة

2 معلقة كبيرة عسل نحل

ثلج

3 أكواب من الماء

طريقة عمل عصير البطيخ المثلج بالفراولة

داخل الخلاط، ضيفي مكعبات البطيخ بدون البذر مع الفراولة والماء، واستمري في الخلط.

ضعي عسل النحل، ثم اضربيهم جيدا حتى تفرم كل المكونات تماما.

في النهاية صبي العصير في كؤوس التقديم مع الثلج.

عصير البطيخ المثلج بالشربات والأناناس

مكعبات بطيخ منزوعة البذر

مكعبات ثلج مجروشة

كمبوت أناناس

شربات فراولة

طريقة عمل عصير البطيخ المثلج بالشربات والأناناس

في دورق الخلاط الكهربائي، ضعي البطيخ مع الكمبوت والشربات.

ضيفي الماء المثلج، واستمري في الخلط جيدًا.

ضعي الثلج في الأكواب وضيفي إليهم عصير البطيخ.

عصير البطيخ المثلج سموزي

بطيخ مقطع

ثلج مجروش

فانيلا

سكر

طريقة عمل عصير البطيخ المثلج سموزي

في الخلاط الكهربائي، اخلطي البطيخ مع الثلج والفانيلا والسكر جيدًا.

استمري في الخفق، ثم قدميه باردًا في الأكواب.

عصير البطيخ المثلج بماء الورد

إليكِ طريقة عمل عصير البطيخ المثلج بماء الورد على طريقة الشيف أسامة السيد:

مقادير عصير البطيخ المثلج بماء الورد

2 كوب سكر.

1 كوب ماء.

2/1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2/1 بطيخة متوسطة.

2/1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

4 مكعبات ثلج.

طريقة عمل عصير البطيخ المثلج بماء الورد

قومي بتقطيع البطيخ ونزع البذر منه.

ضعي البطيخ في الخلاط الكهربائي مع ماء الورد والليمون والثلج.

ضيفي السكر والماء واستمري في الخلط جيدًا، حتى تمتزج المكونات.