الامارات | "مثلث الحزن" يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان

شكرا لقرائتكم خبر عن "مثلث الحزن" يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان كان السينمائي مساء السبت فوز فيلم (تريانجيل أوف سادنس) "مثلث الحزن" للمخرج السويدي روبن أوستلوند بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في المهرجان.

كما أعلن المهرجان فوز فيلمي (كلوز) "قريب" للمخرج لوكاس دونت و(ستارز آت نون) "نجوم في الظهيرة" للمخرجة كلير دوني بجائزة لجنة التحكيم.

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