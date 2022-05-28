الامارات | رضيع سوري يثير التعاطف على السوشيال ميديا

شكرا لقرائتكم خبر عن رضيع سوري يثير التعاطف على السوشيال ميديا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت واقعة العثور على طفل سوري رضيع في مدخل بناء بريف دمشق التعاطف الواسع على السوشيال ميديا، وعرض البعض تبني الطفل الذي وجدت إلى جواره ورقة مكتوب عليها "الأم توفت عند الولادة.. حدا يوصلوا على الميتم".

وعرض الكثيرون تبني الطفل في التعليقات على المنشور الذي بثته وزارة الداخلية السورية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيما استغرب آخرون من الجملة المكتوبة في الورقة قائلين: "ليش اللي بتموت أمه بيرموه في الشارع.. رعاية اليتيم حسنة".

وقالت الوزارة إنه ورد بلاغ إلى مدير منطقة داريا من أحد المواطنين بعثوره على طفل حديث الولادة في مدخل البناء الذي يقطن فيه بمعضمية الشام ملفوف بمنشفة بيضاء عثر بضمنها على ورقة مدون عليها (الأم توفت عند الولادة) وتوجهت دورية من شرطة ناحية معضمية الشام وقامت بإحضاره إلى الناحية وتبين أنه سليم وبصحة جيدة وتم تسليمه إلى الجهة المعنية.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى ذوي الطفل.

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