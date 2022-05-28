أول عالمة فضاء مصرية تكشف استعدادات سفرها للمريخ: «وحشني الخيار والسلطة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت سارة صبري، أول عالمة فضاء مصرية، إنها حصلت على تدريبات خاصة برواد الفضاء على كوكب المريخ والقمر مؤخرا حتى يتثنى لها السفر إلى المريخ فيما بعد، «اللي كنت بعمله أني بمثل أننا على القمر، وكنا بناكل أكل رواد الفضاء وبنتمرن».

أطعمة رواد الفضاء

وأضافت «صبري»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، أن الأطعمة التي يتناولها رواد الفضاء تعتمد على كبسولات بها أطعمة، يتم وضعها في الإناء، وصب المياه الساخنة عليها لمدة 10 دقائق ومن ثم أكلها، «بيوحشنا الخيار والسلطة».

تمرينات في طائرة ليس بها جاذبية

واستطرد: «اتمرنت في طيارة لا يوجد بها جاذبية من أجل الاستعداد للسفر، كما أن هناك تدريبات تحت المياه مع ارتداء بدلة الفضاء، وروحنا حمام سباحة كبير وجربنا كل حاجة من اللي هنقابلها في رحلتنا للفضاء».

وأوضحت أنها تخرجت في كلية الهندسة قسم الميكانيكا ثم أجرت «ماجيستير» في الهندسة الطبية، وتحب التعلم والتطور ما دفعها إلى الالتحاق بمجال الفضاء «أي مشكلة بنشوفها من بره صعبة لو قسمناها على مشاكل صغيرة هنقدر نوصل للحل، وأنا بتعامل بكده في كل حاجة بحياتي».