إطلالات ماهيتاب ماجد المصري بعد خلع الحجاب.. في الجيم والحفلات «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت ماهيتاب المصري، ابنة الفنان ماجد المصري، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما فاجأت متابعيها بخلع الحجاب عقب ارتدائه لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أشهر من زواجها، إذ ابتعدت عقب الزواج عن مواقع التواصل الاجتماعي لتظهر فيما بعد متخلية عن الحجاب تمامًا.

ماهيتاب تحذف صورها بالحجاب

وعقب خلع الحجاب، حذفت ابنة الفنان ماجد المصري، جميع الصور التي كانت تظهر فيها بالحجاب، والمتضمنة صور خطبتها وعقد قرانها، وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بإطلالات جديدة في الجيم والحفلات.

واعتمدت ماهيتاب المصري في إطلالاتها الجديدة على الشعر المنسدل الأسود الداكن، مع المكياج الصريح لإظهار ملامحها.

ابنة ماجد المصري: ادعولي أرجع له

وأعلنت ماهيتاب خلعها للحجاب، خلال ردها على سؤال من أحد المتابعين، عبر خاصية الأسئلة، جاء مضمونه: «قلعتي الحجاب؟»، لترد الأخيرة:«آه ادعو لي ربنا يردني لي له إن شاء الله».

وتابعت: «أنا متأكدة أني هرجع له لأني بحبه جدا كمان، بس إن شاء الله المرة الجاية أبقى أحسن وأقوى».

ارتداء ماهيتاب للحجاب

وكانت ماهيتاب المصري، ارتدت الحجاب للمرة الأولى عام 2018، وكشفت زوجة والدها رانيا أبو النصر عن الأمر حينها خلال منشور عبر «إنستجرام» قالت خلاله: «كل سنة وأنتي طيبة يا قلبي ونفرح بيكي أجمل عروسة يا رب ربنا يحقق كل أمانيكي ويسعدك، بحبك ومقدرش أعيش من غيرك يا روح قلب رانيا كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي ومبروك يا قمراية الحجاب».

وردت ابنة ماجد المصري، حينها: «زي النهاردة من سنة كان يوم مهم أوي بالنسبة لي، كنت قاعدة مع قرايبي في البيت.. ومكنتش مركزة معاهم خالص، ولا مع كلامهم، كان في صوت في وداني مش بيروح بيقولي يالا يالا اتحجبي».