6 عصائر صحية تعزز المناعة في الصيف.. «احمي نفسك من الأمراض»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الجهاز المناعي بمثابة الحارس الأساسي للجسم، إذ أنه يكون نشطًا بشكل مستمر وذلك لأنه يكتشف الخلايا التي تنتمي إلى جسمك والتي لا تنتمي إليه، وهذا يعني أنه يحتاج إلى جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على طاقته واستمرارها.

عصائر تعزز مناعتك في الصيف

وتوجد مجموعة من العصائر «الكوكتيلات» التي تعزز مناعتك الجسدية، والتي يمكن تناولها خلال فصل الصيف أيضًا، للتقليل من شدة الإحساس بالطقس الحار، والتي نستعرض أبرزها في التقرير التالي، وفق ما عرض موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

البرتقال والجريب فروت

تحتوي الحمضيات على أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من «فيتامين سي»، والتي تحتوي بدورها على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تعمل على حماية خلايا الجسم من المواد التي تضره.

التفاح الأخضر والجزر والبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجًا ناجحًا لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات، حيث يمنحك التفاح والبرتقال «فيتامين سي»، فيما يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة «بيتا كاروتين» التي تعزز نظام المناعة.

البنجر والجزر والجنزبيل

يحتوي هذا العصير على ثلاث خضروات جذرية ستساعد جهاز المناعة على تعزيز قوته، وتقلل من أعراض حدوث الالتهاب.

كرنب وطماطم وكرفس

يساعد هذا الخليط في تقوية الجهاز المناعي أيضا، إلى جانب تخفيف حدوث الالتهابات.

فراولة وكيوي

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكن تضمينها في المشروبات المليئة بفيتامين «سي».

فراولة ومانجو

يساعد هذا الخليط على تحسن قوة الجهاز المناعي، وتعزيز قوته أيضا.