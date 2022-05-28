أسرار من حياة فرح الزاهد.. أصيبت بمرض نفسي وغير محظوظة في الحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت الأنظار منذ الظهور الأول لها على شاشات التلفزيون، إذ شاركت في فيديو كليب«بابا فين»، مع شقيقتها، أبهرت الجمهور بالأداء المقنع والدور الذي قامت به في مسلسل «الطاووس»، أثبتت مهاراتها التمثيلية التي لا تعتمد على جمالها وحسب، هي شقيقة هنا الزاهد، الملقبة باسم «باربي السينما»، اشتركت مع شقيقتها في مسلسل«حلوة الدنيا سكر»، الذي أثار اعجاب المتابعين وأشادوا بدورها، لتكون فرح الزاهد، واحدة من النجمات اللواتي سطرن اسمهن وبصمتهن بقوة داخل الوسط الفني.

ويتزامن اليوم 28 مايو، عيد ميلاد الفنانة فرح الزاهد، ويٍُقدم «هُن» لقطات من حياتها خلال السطور التالية:

حياتها العاطفية

رغم جمال فرح الزاهد، الخاطف إلا أن تجاربها العاطفية لا تدوم، إذ كانت أول تجربة لها بعمر الـ19 عامًا، والتي تحدثت عنها من قبل خلال استضافتها في برنامج«في البوكس»، إذ قالت: «أول تجربة عاطفية ليا كانت وأنا عندي 19 سنة، كنت صغيرة جدًا، مقعدناش مع بعض خالص تقريبًا، يومين وقالي أنا مسافر، شكله هاجر مرجعش تاني، أنا نحس ولا إيه».

لقطات أسرية للفنانة فرح الزاهد

فرح الزاهد، هي الوسطى بين ثلاث فتيات، والدتها شيرين المنزلاوي، زوجة الفنان الراحل طلعت زكريا، وشقيقة الفنانة هنا الزاهد، التي تقاربها في الملامح بشكل كبير، كانت «فرح» متفوقة في دراستها الجامعية والمدرسية.

معاناتها من مرض نفسي

قبل عام، أثارت الفنانة فرح الزاهد، الجدل وتصدرت محركات البحث المختلفة، بعد إعلان معاناتها من مرض نفسي، وهو الوسواس القهري، مدونةً منشورًا طويلًا عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، فضلًا عن الحديث عن تفاصيله خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ دونت: «رسالتي وراء مشاركة رحلتي مع مثل هذا الاضطراب، هي تشجيع أي شخص قد يواجه أي نوع من الأمراض العقلية، أو أي اضطراب نفسي، خاصة الوسواس القهري، على اتخاذ خطوة إلى الأمام في محاولة ولو لمرة واحدة، لوضع حد لمثل هذة الأفكار القاتلة والمعذبة».

وتابعت «فرح»: «رسالتي لأي شخص يعاني من الوسواس القهري، أشعر بك وأنا أعلم أنه أمر مخيف ومن الصعب جدا التعامل مع مثل هذه الأفكار والأفعال غير المعقولة، لكنك تستحق أن تكون سعيدًا.. أنت تستحق الحياة، عندي وسواس قهري، وبيخليني أعمل حاجات مش طبيعية، وحسيت إني مينفعش أسكت أكتر من كده، وفي ناس بتنتحر نتيجة المرض ده».