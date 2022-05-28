محمد رمضان يشعل أجواء زفاف ابنة مدحت العدل.. «رَقص الحضور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، ظهر خلاله الفنان محمد رمضان، أثناء حضوره حفل زفاف ابنة الدكتور والكاتب مدحت العدل، والذي أقيم ليلة أمس، في حضور نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات من أنحاء الوطن العربي.

محمد رمضان يشعل أجواء الزفاف

وخلال مقطع الفيديو ظهر محمد رمضان، إلى جوار العروسين وهو يؤدي أغنيته الشهيرة «مافيا»، إذ أشعل الأجواء برقصه على عدد من أغنياته الشهيرة.

وفي الحفل ظهر «رمضان» مرتديًا بدلة «سموكي» باللون الأسود، وأسفلها قميص أبيض اللون دون ربطة عنق، إلى جانب ارتداءه نظارة شمسية، حيث يحرص عادة على الظهور بعدد من نظراته مختلفة الألوان والتصميمات.

حفل زفاف ابنة مدحت العدل

جدير بالذكر أنه احتفل ليلة أمس، الكاتب والسيناريست مدحت العدل بحفل زفاف ابنته «آية»، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل في القاهرة، وحرص على الحضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

وجاء على رأس الحضور كل من، يسرا، كارول سماحة، خالد النبوي، ياسر جلال، فيفي عبده، وليد توفيق، والإعلاميات هالة سرحان، ولميس الحديدي، والمخرج عمرو عرفة.

وحرص الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق على إحياء الحفل أيضًا، وذلك بتقديمه مجموعة من الأغاني الشهيرة الخاصة به، والتي جاءت من بينها «انزل يا جميل على الساحة»، كما أنه حرص على توجيه المباركة والتحية للدكتور مدحت العدل واصفًا إياه بأنه صديق العمر.

إطلالة ابنة مدحت العدل

وأطلت آية مدحت العدل بفستان أنيق وبسيط التصميم «أوف شولدر»، ومنفوش من الأسفل، وحرصت على التقاط العشرات من الصور رفقة الحضور.