الامارات | ذوو مفقود حائل السعودية يعثرون عليه بصحة جيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو مفقود حائل السعودية يعثرون عليه بصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، في السعودية، أن ذوي مفقود عانقة في مدينة حائل قد تمكنوا من العثور عليه، وهو في حالة صحية جيدة.

ووجه الفريق عبر حسابه الرسمي على «تويتر» الشكر لجميع المشاركين في عملية البحث.

وكان فريق إنجاد للبحث والإنقاذ قد أعلن في وقت سابق تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن شخص مفقود مترجلاً بالقرب من عانقة بمنطقة حائل.

ويضم الفريق مختصين ومتمرسين من الشباب السعودي في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.

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