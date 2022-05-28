إيمي سالم توجه رسالة مؤثرة لوالدة دنيا عبدالعزيز: وصلناها لبيتها يا جودي

القاهرة - سمر حسين - ماما

في لفتة إنسانية، وجهت الفنانة إيمي سالم، رسالة للسيدة جودي الحسيني، والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، التي احتفلت أمس الجمعة بحفل زفافها على المهندس المعماري مصطفى كامل، في أحد المنتجعات السياحية بمدينة نويبع، لتخرج عن المألوف في اختيار مكان الحفل، وشاركت الفنانة صورة تجمع بين العروس ووالدتها الراحلة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

رسالة من إيمي سالم لوالدة دنيا عبدالعزيز

وعلقت الفنانة إيمي سالم، على الصورة المجمعة التي شاركتها للفنانة دنيا عبدالعزيز، بلقطات مختلفة من حفل الزفاف وعقد القران، ولحظات تجمع بين الأم وابنتها، إذ قالت: «وصلناها لبيتها يا جودي، ربنا يسعد أيامك حبيبتي، ويعوضك كل خير يارب».

علاقة دنيا عبدالعزيز بوالدتها

ودائمًا ما تتحدث الفنانة دنيا عبدالعزيز، عن والدتها جودي الحسيني وحالتها بعد وفاتها، وتشارك الذكريات المتبقية التي تجمع بينهما، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتحدث خلال البرامج واللقاءات الصحفية عن طبيعة العلاقة التي جمعتها بالراحلة.

وسبق وأن تحدثت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن علاقتها بوالدتها في لقاء تلفزيوني، قالت خلاله: «أمي هي رئيسة جمهورية قلبي، أمي تحب لي الخير وتقلق عليّ جداً وأصعب لحظات عمرها أن ترى دموعاً في عيني، وأنا أعتبرها أهم إنسان في حياتي ودائما أقول إن أمي رئيسة جمهورية قلبي».

لقطات من حفل زفاف دنيا عبدالعزيز

واختارت أحدث عروس في الوسط الفني، دنيا عبدالعزيز، إقامة حفل زفافها خارج القاهرة، كما ظهرت صديقاتها المقربات بفساتين باللون الأصفر، وأحيت الحفل وتبادلا الرقص معًا الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا، رغم إقامة الحفل على شاطئ البحر في أحد منتجعات مدينة نويبع، وظهرت العروس بإطلالة خاطفة للأنظار أبهرت كل المتابعين ومحبيها، ورقصت على عدد من الأغاني مع زوجها المهندس مصطفى كامل.