رسالة مؤثرة من خطيبة الشاب المتوفى يوم خطوبته بطلقة خرطوش: ملحقتش تشوفني بالفستان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد وشعور بالصدمة ما تزال تعيش بهما حبيبة مرعي، خطيبة الشاب العشريني مصطفى مجدي الشهير بـ«الحلاق»، وذلك بعد مصرعه خلال الاحتفال بحفل خطبته، أول أمس، في غرب الإسكندرية.

تفاصيل مصرع الشاب مصطفى مجدي

وكان مصطفى مجدي الشهير بـ«الحلاق»، أصيب بطلقة خرطوش، وذلك أثناء حفل خطبته، وسرعان ما تم نقل الشاب العشريني إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

خطيبة «الحلاق» توجه له رثاءً خاصًا

وعبر إحدى الصفحات الخاصة بنعي الشاب العشريني، ابن محافظة الإسكندرية، دونت خطيبته التي تدعى «حبيبة»، رسالة مؤثرة له قالت خلالها: «أول جمعه ليك وأنت مش معايا يا حتة من قلبي، يومين يا نور عيني ماسمعتش صوتك، أنت كلمتني وقولتلي أنا جايلك يا حبيبة أهو مش هتأخر عليكي».

وتابعت خطيبة الشاب مصطفى مجدي: «قلبك كان حاسس يا حبيبي وقولتلي حاسس إن في حاجة هتحصل، ولما لقتني خفت هزرت وضحكت ماكنتش أعرف إن كلامك بجد يا حتة من قلبي، وأول ما ودتني الكوافير قولتلي بعديها بشوية أنا عاوز أجي أخدك دلوقتي، وأنا طالعة الكوافير مسكت إيدي وقولتلي مش هتأخر عليكي، وقولتلي أول ما أجيلك ما تعيطيش عشان عارفك عبيطة وبتعيطي من الفرحة، أهو عيط عليك إنك مشيت من الدنيا خالص يا مصطفى يا حب عمري يا حبيبي».

واستطردت الفتاة رسالتها بتذكرها عددًا من المواقف التي جمعتها بخطيبها، قائلة: «كنت دايمًا تقولي أنتي أول حب وآخر حب في حياتي وكنت بتقولي اخترتك بين البنات دي كلها عشان أنتي شبهي ونصيبي وماشفتش زيك يملى عيني، إزاي وحشتني يا صاصا، يا خطيبي وحشتني، مين هيفضل يزعقلي ويقولي اسمعي الكلام أنا خايف عليكي مين يا مصطفي مين؟، ربنا يرحمك وينور قبرك يارب يا نور عيني وتجيلي في الحلم، يا رب أطمن عليك إنك كويس ومبسوط».

فيما نشرت حبيبة مرعي رسالتها صورة عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، أثارت تعاطف العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها، قامت خلالها بجمع صورتها بفستان الخطوبة رفقة صورة خطيبها الراحل، وعلقت عليها قائلة: «ما لحقتش أتصور معاك بالفستان يا نور عيني، هتوحشني يا حتة من قلبي».