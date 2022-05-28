أفكار لكسر الروتين بين الزوجين: «بلايستيشن وسفر وهدايا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسعى السيدات للبحث عن أفكار لكسر الروتين بين الأزواج، خاصة بعد مرور سنوات عدة على الزواج، والتي يمكن أن يتخللها بعض من المشاكل والفتور فيما بينهم بسبب الضغوطات اليومية، والانشغال في تربية الأطفال والسعي وراء الرزق وكسب المال، إذ يصل الحال بين الأزواج لحالة من العصبية والعنف والخلافات بين اللحظة والأخرى، ويمكن أن يتطور الأمر للطلاق والانفصال وجولات مستمرة داخل محاكم الأسرة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أفكار لكسر الروتين بين الزوجين، وفق موقع howstuffworks

أفكار لكسر الروتين بين الزوجين

التخطيط لإجازاتك وعطل قصيرة

يمكن تغيير والتخلص من الروتين الذي يحدث بين الزوجين، في الحياة اليومية والأسرية، بمحاولة تغيير نمط الحياة والخروج عن المألوف، بعيدًا عن المنزل، وتخصيص بعض من الوقت في أماكن التنزة المختلفة، والسفر لإحدى الأماكن الهادئة للاسترخاء والراحة والبحث عن الهدوء، خاصة التي يتواجد بها بحار وشواطئ.

التردد على صالونات التجميل

كما يمكن ترك الأبناء مع الجدة أو الجد لكلا الطرفين، وسفر الأزاوج مع بعضهم البعض بعيدًا عن الضغوطات ومشاكل الأطفال والحياة العادية، لشحن طاقة من جديد واستعادة للحيوية والنشاط، والإقبال على الحياة، كما يمكن للسيدات الذهاب لصالونات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والتغيير من الشكل والمظهر بقص الشعر وتغيير لونه، وعمل باديكير ومانيكير.

سينما وبلايستيشن وعشاء رومانسي

كما يمكن للأزواج أيضا كسر حدة الروتين، والفتور داخل العلاقة الزوجية، من خلال الخروج لتناول الغذاء أو العشاء خارج المنزل، في إحدى الأماكن الرومانسية وعلى ضي الشموع، كما يمكن الخروج لقضاء وقت ممتع داخل صالونات السينمات والمسارح وأماكن السهر، ويمكن القيام بذلك الأمر مرة كل أسبوعين أو مرتين في الشهر، حسب الحال الإقتصادية والمادية، كما يمكن تعلم الزوجة للألعاب التي يفضلها الزوج مثل البلايستيشن، ومشاركة بعضهم البعض في تلك الألعاب.

تبادل الهدايا

تعتبر فكرة تبادل تقديم الهدايا بين الأزواج، تكسر الروتين والملل بينهم، إذ يجب أن يبحث كل طرف عن كيفية إرضاء الطرف الأخر، بشراء شيء مفضل له، دون النظر إلى قيمتها المادية.