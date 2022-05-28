طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع.. بـ«تكات» المحلات الكبرى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع من أكثر ماتبحث عنه الأمهات، وذلك لأنه من أشهى الأطباق التي تقدم بالمحلات والمسامط الكبرى، وتبحث المرأة دائما عن طريقة طهي الكوارع مع المحشي مثل المحلات الكبري.

يقدم لكي موقع «هن» طريقة عمل طاجن ورق عنب بالكوارع بطريقة الشيف ناصر البرنس التي قدمها ببرنامج «برنس الطبخ» على «ON»

المقادير

كوبين من الأرز المصري.

ربع كيلو ورق عنب مسلوق.

حزمة شبت.

حزمة كزبرة.

بقدونس.

ملعقة كبيرة نعناع مفروم.

ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من لحم الطماطم المبشور.

بصلة مفرومة.

ربع كوب زيت زيتون.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

بطاطس مقطعة إلى شرائح.

مقادير الكوارع

كيلو من الكوارع الكندوز.

بصل.

كرفس.

جزرة.

إثنان من الحبهان الصحيح.

2 من ورق اللوري.

4 حبات من المستكة.

ملح وفلفل أسود.

ربع كوب عصير الليمون.

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

تغسل الكوارع الكندوز بشكل جيد جدًا ويتم وضعها في الماء المغلي لمدة لا تقل عن 3 دقائق، ويتم إزالة الكوارع منها، ثم يضاف الحبهان والبصل والفلفل الأسود الجزر والكرفس والحبهان، وورق اللاوري والمستكة، وتترك المكونات على النار حتى الغليان.

توضع الكوارع بعد الغليان على النار، مع إزالة الريم الذي يظهر أعلى المرقة، ويتم تهدئة الحرارة وتترك حتى النضج وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

تزال الكوارع من المرقة وتترك جانبًا لحين تحضير المحشي، في وعاء، ويتم وضع الأرز المغسول والمصفي، ويتم إضافة البقدونس والشبت والكزبرة والنعناع.

تضاف القرفة والقرنفل المطحون، والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون مع التقليب، ثم يضاف البصل المفروم والطماطم المكعبات، وتقلب المكونات جيدا معا حتى تمتزج.

توضع شرائح البطاطس في طاجن الفرن، يحشى ورق العنب ويلف على أصابع صغيرة، ويرص في الطاجن حتى المنتصف وتوضع الكوارع بعد إزالة العظام منها، فوق طبقة ورقق العنب.

يصب على الطاجن الشوربة وعصير الليمون بحيث يغطي محشي ورق العنب تمامًا، ويوضع الطاجن في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 ويترك لمدة ساعة تقريبًا حتى تمام النضج، يقدم بعد ذلك بطبق التقديم وبالهناء والشفاء.