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الفواكه المسموحة للرضع.. احذري البرتقال قبل الشهر العاشر

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القاهرة - سمر حسين - ماما

الفواكه المسموحة للرضع

تبحث الأم المصرية دائما عن أفضل الأكلات المتاحة، والفواكه المسموحة للرضع التي تغذي بها طفلها في شهوره الأولى، وفي الوقت الذي يجب تجنب تقديم بعض الفواكه للأطفال الرضع، فهناك بعض الأطعمة التي ينصح بالبدء بتقديمها سواء لقيمتها الغذائية العالية أو لأنها سهلة الهضم.

يقدم موقع «هن» أهم النصائح والإجابات على تلك الأسئلة، وذلك وفقا لما تحدث عنه الدكتور«محمد رفعت» ببرنامج «حكاية كل بيت» على «دي إم سي»، وكشف أنواع الاطعمة المفضلة للأطفال والفواكه المسموحة للرضع.

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التفاح من أفضل الفواكه المسموحة للرضع 

 فالتفاح من الفواكه التي ينصح بتقديمها في بداية تقديم الأطعمة الصلبة للطفل وذلك لسهولة هضمه، كما أن الألياف القابلة للذوبان التي يحتوي عليها تقي من الإمساك.

الكمثرى

الكمثرى من الفواكه الخفيفة على معدة الرضيع والتي يسهل تقديمها له، فتعتبر مناسبة في بداية تقديم الأطعمة الصلبة، لأنها من الفواكه التي لا ترتبط بردود فعل تحسسية، كما أنها قد تساعد على علاج ارتجاع المريء.

البرتقال

أكد خبراء التغذية عبر موقع «هيلث لاين» أن البرتقال من أفضل الفواكه التي تمد الطفل بالعديد من العناصر الغذائية وذلك لما يتملك من الفوائد فيمكن أن يقدم على هيئة عصير فهو من الفواكه المحببة للرضع، ولكن يفضل بعد الشهر العاشر.

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الموز 

نظرا لاحتوائه على السكريات التي تطلق ببطء، فهو مفيد لإمداد طفلك بالطاقة على مدار اليوم خاصة في أوقات النمو، وهو معروف أيضا بقدرته على علاج الإسهال

الأفوكادو

الأفوكادو من المصادر الممتازة للدهون غير المشبعة المفيدة التي يحتاجها الرضع لنمو دماغهم.

الكنتالوب

فاكهة مغذية للغاية وهي مصدر جيد لفيتامينات «ج» والبيتا كاروتين، والكالسيوم المهم لصحة العظام.

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الممنوعات للرضع

كما حذر الطبيب خلال لقائه من «البسكويت والشاي»، وأكد انهم من أسوأ ما يقدم للطفل على الإطلاق، مشيرا أنه من أكثر الأشياء ضررا على الطفل، وذلك لوجود الشاي المسبب لفقر الدم والبسكويت من أهم مكوناته  البيض وغيره من الأشياء الممنوعة للطفل في هذا السن وأكد عدم المعرفة سبب ضرر للطفل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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