علاج البشرة الحساسة الملتهبة: أكثري من الصبار

القاهرة - سمر حسين - صحة

عند دخول فصل الصيف تظهر على البشرة علامات الإجهاد والتعب وذلك بسبب التعرض لأشعة الشمس وفي بعض أنواع البشرة تصاب بالتهابات والاحمرار الشديد عند التعرض لأي مصدر إضاءة، فهناك العديد من الأنواع للبشرة مثل الدهنية والحساسة والمختلطة والجافة، ولكن الأكثر عرضة للالتهاب هي البشرة الحساسة.

وصفات علاج البشرة الحساسة الملتهبة

عرضت «رشا شلباية» خبيرة التجميل في لقاء تليفزيوني وصفات طبيعية بسيطة وغير مكفلة تساعد في علاج البشرة الحساسة الملتهبة ومنها:

ـ استخدام زيت الزيتون يساعد على التخفيف من التهاب البشرة، ويساعد على الحفاظ بنضارة البشرة، ضعي القليل من زيت الزيتون في الميكرويف ليدفئ ثم ضعيه على البشرة المتلهبة ودلكيه برفق حتى تشرب البشرة الزيت، وكرري هذه الطريقة ثلاث مرات يوميًا.

ـ استخدام الصبار وهو أفضل علاج للبشرة الحساسة الملتهبة لأن يحتوي على فيتامين ج وهو مرطب للجلد ويساعد على التخلص من التهاب البشرة، ضعي الصبار على البشرة الملتهبة واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بماء دافئ وكرري هذه الطريقة ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوع.

ـ ماسك الشوفان: مفيد جدًا في علاج التهاب البشرة ويعمل على تقليل الاحمرار، طريقة الماسك : وضع كوب من الشوفان في حوض استحمام ملئ بالماء الدافئ واجلس به لمدة نصف ساعة حتى يهدئ الجلد ثم اغسلي الجسم جيدًا مع التجفيف بفوطة ناعمة حتى لا تجرح البشرة الملتهبة، تكرر هذه العملية يوميًا قبل النوم.

ـ استخدام اللبن يساعد في ترطيب البشرة لاحتواءه على البروتين ووجود حمض اللبنيك الذي يقلل من الاحمرار والالتهاب، الطريقة نضع فوطة في كوب من اللبن البارد كامل الدسم ثم تضع الفوطة على المنطقة الملتهبة لمدة 10 دقائق ثم يغسل جيدًا بالماء، كرري هذه العملية مرتين أو ثلاثة للحصول على بشرة تمتع بنضارة.

ـ عمل ماسك بالعسل في المنطقة الملتهبة، لأن العسل يساعد على التقليل من إلتهاب البشرة وإزالة أثار الاحمرار، ضعي كمية مناسبة من العسل على المنطقة الملتهبة ثم اتركيها لمدة عشر دقائق حتى يجف العسل واغسليها بالماء الفاتر، كرري هذه العملية يوميًا.

ـ إذا زاد الاحمرار ولم تفي هذه الوصفات بالغرض عليك الذهاب إلى الطبيب مباشرة حتى يكتب لك على أدوية تساعد على تخفيف الالتهاب.

أسباب التهاب البشرة الحساسة:

قدم موقع «هيلث لاين» الأمريكي الطبي، أسباب إلتهاب البشرة الحساسة وهي:

ـ اختلال في الهرمونات بسبب انقطاع الطمث أو عوامل تقدم السن.

ـ التعرض لأشعة الشمس الضارة من دون وضع كريم واقي من الشمس.

ـ وجود حساسية ضد أكل معين أو بعض مساحيق المكياج.

ـ استخدام منتجات ضارة بالبشرة.

ـ الإصابة بأمراض جلدية.

ـ تناول أدوية لها آثار جانبية على البشرة.

ـ قلة شرب الماء خاصة في الصيف.

ـ جفاف البشرة وقلة ترطيبها.