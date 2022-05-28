10 خطوات تساعدك على التخلص من العلاقات السامة.. اعرفيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت في الفترة الأخيرة مفهوم جديد في العلاقات بين الرجل والمرأة أو بين الأصدقاء أو الأفراد بشكل عام وهو مفهوم العلاقات السامة أو التوكسيك، وكثير من الأشخاص يقعون في علاقة بها الكثير من المشاكل والأزمات ولكنها لا تعرف كيف تتخلص من كل هذا وتنفصل عنه، إليك طرق التخلص من العلاقات السامة وكيفية تجنب الدخول في واحدة.

طرق التخلص من العلاقات السامة

عرضت الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها «هي وبس» الذي يعرض على قناة CBC سفرة، 10 خطوات تساعدك على التخلص من العلاقات السامة والمؤذية، وهي:

ـ البعد عن الشخص المؤذي لفترة حتى تستطيع العيش بدونه بعد ذلك، قيمي تأثير بعدك عن الشخص المؤذي.

ـ قيمي مشاعرك وحاولي فهمها، فعليك معرفة هل هذا الشخص يحبك حقًا ويقدرك أم لا؟

ـ كتابة مشاعرك بعد انتهاء فترة البُعد عن الشخص المؤذي.

ـ التفكير فيما يقدمه الشخص المؤذي لك هل يقدمه لأن تحتاجينه حقًا أم لأنه يريد ذلك فقط؟

ـ حددي كمية من المشاكل الموجودة، وحددي هل هي حقًا كما يصفها الشخص المؤذي أم لا؟

ـ بعد تقييمك لنفسك إذا أصبحت في حالة أفضل إذًا هذا الشخص كان مؤذي لك، وبذلك يجب عليك الانسحاب والبُعد عنه.

ـ لا تصدقي ما يقوله الناس عنك، ثقي في نفسك وصدقي ما تفعلينه فقط.

ـ الإحساس بالحرية في عمل الأشياء التي كانت ممنوعة لك.

ـ عيشي حياتك واستمتعي بكل لحظة بها في إطار الأدب والاحترام.

ـ إذا لم تستطيعي البعُد عن هذا الشخص وفعل الخطوات السابقة، عليك الذهاب إلى شخص متخصص في العلاقات أو الاستعانة بأشخاص لديهم قوة وخبرة لمساعدتك في التغلب على هذا الموقف.

تعريف العلاقات السامة

وعرض برنامج السفيرة عزيزة المقدم على قناة DMC، طرق للتخلص من العلاقات السامة وأساليب الحماية منها، إذ أن الشخص السام يوصف بأنه شخص يفعل سلوكيات سلبية تؤدي إلى التوتر وعدم الراحة مع كثرة العطاء من طرف واحد فقط شخص دائمًا سلبي وكثير اللوم ولا يفرح بنجاح الطرف الآخر، ما يجعلنا نستعجب من أفعاله ونسأل أنفسنا: لماذا يفعل هذا السلوك والتصرف معي؟ وتؤدي هذه العلاقات إلى الاكتئاب في بعض الأحيان كما أنها تؤثر سلبيًا على الحالة النفسية للإنسان، لذلك فعندما تكون هناك علاقة سامة عليك أن تحدد من هو السبب في هذا، ثم التخلص من العلاقات السامة.

صفات الأشخاص السامين

هناك العديد من الصفات التي يتميز بها الشخص السام ومنها:

ـ محاولة التحكم في سلوكيات الآخرين وفرض رأيه.

ـ الابتزاز العاطفي.

ـ الاحساس بالنقص والحالة النفسية السيئة.

ـ دائم الحزن والتشاؤم.

ـ استصغار أفعال ونجاحات الآخرين والتقليل منهم في الحديث.

ـ عدم الوضوح والصدق في الحديث.

ـ النرجسية والديكتاتورية في إلقاء الأوامر.

ـ كثرة الشجارات دون أسباب.

ـ لا يرى نفسه مخطئا في كافة المواقف.

ـ لا يحب إلا نفسه فقط.