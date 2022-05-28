طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو.. «هتجنني ولادك بيه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأت الكثير من النساء في البحث عن طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو، فهو من أنواع الآيس كريم المميزة والمقربة لقلوب الأطفال والكبار، والتي يعشق مذاقها الكثير من الأشخاص، وكثيرًا ما يشترونه ويتناولونه بالمطاعم والشوارع.

لذلك يقدم لكي موقع «هن» طريقة عمل آيس كريم بالكاكاو، وذلك لأن مذاق الشوكولاتة والكاكاو من أكثر الأنواع تميزًا عن مذاق الفانيليا، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة مميزة لعمل الآيس كريم كالتالي.

طريقة عمل آيس كريم الكاكاو سهل المقادير

المكونات

كوبين من الكريمة اللباني أو كريمة الخفق السائلة.

كوب ونصف من الحليب المحلى المكثف.

نصف كوب من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

نصف كوب من صوص الشوكولاتة للتزين.

طريقة عمل آيس كريم الكاكاو في البيت

لكي يتم عمل آيس كريم الكاكاو جيد، يجب أن تقومي في البداية بضرب كريمة الخفق أو الكريمة اللباني بالمضرب الكهربائي جيدًا لحين الحصول على قوام كريمي ناعم، ثم ضيفي لها رشة من الملح مع الفانيليا، ثم قومي بضربهم مع بعضهم مرة أخرى، ثم قومي بإضافة لهم الكاكاو والحليب المحلى المكثف.

يتم وضع كل المكونات بالقالب المخصص له ويوضع بالثلاجة لمدة 8 ساعات ثم يقدم وبالهناء والشفاء.