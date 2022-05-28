فيديوهات من حفل زفاف ابنة مدحت العدل.. «والدها طاير من الفرحة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحماس والسعادة ظهرت في حركات مدحت العدل الذي تفاعل بكل جوارحه مع النظرة الأولى لزوج ابنته عمر شطا لها بعد رؤيتها بالفستان الأبيض وسط أسرتها، وشاركت خبيرة التجميل دينا راغب تلك اللقطة المميزة من حفل زفاف ابنة مدحت العدل، الذي انعقد بأحد فنادق القاهرة.

حفل زفاف ابنة مدحت العدل وفيرست لوك مميزة

شارك القائمون على تصميم حفل زفاف ابنة مدحت العدل، الجمهور بمجموعة فيديوهات للحظة دخول مدحت العدل وابنته آية وتسليمها إلى عريسها، ولقطات من حفل زفاف آية العدل وعمر شطا، وهما يرقصان على مسرح القاعة وفي الخلفية تصميم مميز يحمل الحروف الإنجليزية الأولى لاسميهما.

حفل زفاف ابنة مدحت العدل بحضور نجوم الفن

ومنذ أيام احتفل الكاتب والسيناريست مدحت العدل، بعقد قران ابنته آية،على يدي مفتي الديار المصرية السابق الشيخ علي جمعة، بعد خطوبة دامت عامين تقريبًا، وسط أجواء عائلية، لم يكن بحضور فني على عكس حفل الزفاف الذي شهد حضور مجموعة من النجوم مثل كارول سماحة ويسرا وياسر جلال.

من هي ابنة مدحت العدل؟

آية مدحت العدل، تعتبر الابنة الصغرى السيناريست، الذي لديه 3 أبناء، وكان لها حظ بكتابة أبيها قصيدة لها بعنوان «آية.. ابنتي الصغرى المهندسة وكفى».

ابنة مدحت العدل هي مهندسة إلكترونيات، تخرجت في الجامعة الأمريكية عام 2017، واحتفل مدحت العدل بتخرجها بمنشور على منصات التواصل الاجتماعي كتب فيه: «ومضى قطار العمر.. آية ابنتي الصغرى والتي أتذكرها وأنا أعلمها قيادة الدراجات كأنه بالأمس تخرجت من الجامعة الأمريكية مهندسة»، وظهرت آية وهي طفلة في فيلمي «أصحاب ولا بيزنس» و«اللي بالي بالك».