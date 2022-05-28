الامارات | اليمن.. شاهد ردة فعل غريبة من صاحب محل وزبائن بعد دخول "جمل" عليهم

شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. شاهد ردة فعل غريبة من صاحب محل وزبائن بعد دخول "جمل" عليهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو ردة فعل صاحب محل وبعض الزبائن بعد مداهمة مفاجئة من جانب جمل هائج في اليمن.

وأوضح الفيديو أن الأشخاص الثلاثة تفاجأوا بدخول "الجمل" عليهم بينما كان الزبائن يتحدثان إلى صاحب المحل.

وداهم "الجمل"، المحل، في حين غفلة من الأشخاص الثلاثة، فما كان من الزبائن إلا أن قفزوا فوق "الاستاند" الزجاجي واختبئوا في الأسفل وكان صاحب المحل قد سبقهم إلى هذا المكان.

وظل الجمل متوقفا فترة من الوقت قبل أن يقرر الدخول، بينما كان الأشخاص الثلاثة يترقبون ما سيحدث

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