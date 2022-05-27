الامارات | تغريدة صادمة للزوجات من مستشار أسري

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة صادمة للزوجات من مستشار أسري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المستشار الأسري السعودي الدكتور عبدالله السلمان، أن بعض الزوجات لا يفكرن إلا في مصلحتهن الشخصية رغم تقصيرهن في حقوق الزوج وعدم تلبية احتياجاته.

وقال السلمان في تغريدة له على "تويتر": "بعضُ الزوجات لا تفكر إلا في مصلحتها الشخصية فتريد من زوجها أن يثني عليها باستمرار وأن يتعاهدها بالهدايا عند كل مناسبة وأن يشبعها عاطفة وألا يرد لها طلبًا".

وتابع: "تريد تلك الزوجة أن يتسامح زوجها مع تقصيرها وألا ينتقد كثرة ذهابها مع صديقاتها؛ وهي مقصرة في حقوقه وبخيلة في الثناء عليه ولا تلبي احتياجاته".

وتفاعل السعوديون، وفقاً لصحيفة "المواطن"، مع تغريدة السلمان، وأكدوا على ضرورة أن يكون الاهتمام متبادلًا بين الطرفين فلا تجحف الزوجة كاهل زوجها بمتطلبات عديدة، مع ضرورة أن يراعي الزوج احتياجات زوجته العاطفية.

وكتبت شموس: "الاهتمام ينبغي أن يكون متبادلًا وإذا كان العطاء من طرف واحد فإنه سوف يتعرض للاستنزاف ثم يتوقف في مرحلة قد يكون الطرف الآخر أحوج ما يكون فيها إليه"، واتفقت معها شموخ الشمال قائلة والعكس صحيح. وعلق متابع: "فعلًا بعض الزوجات في هذا الجيل لا يهمها الا مصلحتها فقط وتريد من الزوج أن يلبي لها كل شيء ولا تراعي زوجًا ولا مصلحة الزوج".

ويحرص المستشار الأسري عبدالله السلمان على مشاركة متابعيه النصائح الخاصة بالحياة الزوجية والأسرية، فأكد في تغريدة سابقة له أن نوم الزوج خارج غرفة النوم يؤدي للتباعد بين الطرفين معنويًا. وكتب السلمان: "نومك خارج غرفة النوم بدون مبرر مقنع سلوكٌ غير محبب لزوجتك، فكلما تباعدت الأجسام تباعدت النفوس، الهجر في الفراش يقصد به أن ينام الزوج في نفس الفراش ولكنه يصد بوجهه فقط".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news