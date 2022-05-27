الامارات | تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ عن الرحيل : القلوب التي ترحل لن تعود أبدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة جديدة لتركي آل الشيخ عن الرحيل : القلوب التي ترحل لن تعود أبدًا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت تغريدة للمستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن رحيل القلوب التي تسامح، وتتنازل الكثير من التفاعل على موقع "تويتر"، حيث أكد في تغريدته أن تلك القلوب إذا رحلت فلن تعود.

وقال آل الشيخ في تغريدته على "تويتر": "القلوب التي تسامح كثيرًا وتصبر طويلًا وتتنازل دومًا هي القلوب التي إن قررت الرحيل فلن تعود يومًا".

وأضاف: "كلما زاد نضج الانسان قل عدد من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يحتمل المجاملات".

وخلقت التغريدة حالة من الشجن لدى المتابعين بعد حديث "آل الشيخ" عن الرحيل، فبدأ المغردون في التفاعل معه داعمين إياه بكلمات عذبة ومؤيدين إياه في الرأي.

وقال أحد المتبعين: "صح لسانك معالي المستشار"، فيما أضاف متابع آخر “مسموح يا بوناصر.. أنت الكبير والأخ"، وكتب أبوعبدالله: "عارف أنت أكبر من ذلك يا صاحب القلب الأبيض الكبير".

ويحرص تركي آل الشيخ دائمًا على مشاركة متابعيه خواطره والتي يتفاعل معها المواطنون السعوديين بحب وعفوية.

وفي قت سابق، غرد آل الشيخ حول الحب والكراهية، حيث قال إن هناك مشكلات كثيرة عالقة لا تُحل إلا عن طريق الاعتذار والاحترام المتبادل.

وتابع آل الشيخ، أن من طبيعة الأشخاص المحترمين أنهم يمنحون الاحترام لمن يستحقه ولمن لا يستحقه. ورأى أن الحب والصداقة والاحترام لا توحد الناس مثلما تفعل الكراهية.

كما نشر تركي آل الشيخ تغريدة أخرى قال فيها: "من لم يعد صديقك لم يكن صديقك أبدًا، أن يكون لك أصدقاء كثر معناه لا أصدقاء لك.. في كل شيء النهاية هي الأهم".

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