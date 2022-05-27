الامارات | الكويت.. المؤبد مدى الحياة لقاتلة ابنتها في "السالمية"

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. المؤبد مدى الحياة لقاتلة ابنتها في "السالمية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات الكويتية بالحبس المؤبد "مدى الحياة" على المواطنة المتهمة بقتل ابنتها في جريمة السالمية، بعد أن حبستها في المرحاض 5 سنوات حتى تحللت جثتها.

ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع إن المحكمة رأت أن هذه العقوبة هي التي تستحقها المتهمة، وفقاً للقانون.

وقالت دفاع الأب، المحامية فاطمة الذيبان: "على الرغم من أن المؤبد بمثابة عقوبة الاعدام، إلا أننا سنطعن على الحكم بالاستئناف، ونطالب بإعدام المتهمة".

يذكر أن الأم المتهمة قد أنكرت التهم المسندة إليها، وأكدت أنها لم تقصد قتل ابنتها بل كانت تقصد حبسها للسيطرة عليها، ولما اكتشفت وفاتها لم تفصح عن الأمر خوفاً من اتهامها بالقتل وسجنها.

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