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الامارات | وفاة فتاة سعودية تعرضت للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فتاة سعودية تعرضت للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا، عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها في مدينة الرياض .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغا عن دخول فتاة المستشفى ووفاتها رحمها الله لاحقا، حيث جرى في حينه مباشرة البلاغ والقبض على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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