تحذير عاجل من تجميد الخبز في الفريزر.. أضرار خطيرة تحدث لجسمك

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخبز من أهم متطلبات الطعام يوميًا في جميع المنازل بلا استثناء، لذلك يلجأ الكثيرون لتخزينه في الفريزر بشكل متكرر لضمان توفره طوال الوقت، وتوفير الوقت والمجهود وعدد مرات الشراء، ولكن دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، فجر مفاجأة عن خطورة تخزين الخبز في الثلاجة وكذلك التفريز أو التجميد، وذلك في تصريحات خاصة لـ«هن».

شروط تجميد الخبز

أكد الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، أن الخبز الطازج والمأكولات الطازجة يجب أن تكون دائما الاختيار الأول، حيث أنها الأكثر أمانًا والأعلى قيمة غذائية على الإطلاق.

وفي حالة كانت هناك ضرورة لتخزين كميات من العيش، فالأفضل أن تكون في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم، أو في الفريزر لمدة ثلاثة أيام على الأكثر، بالشروط التالية:

حفظه فور شرائه مباشرة.

حفظه بعيدا عن أي بروتينات نيئة.

أن يكون الفريزر منظمًا وغير مزدحم لضمان دورة غاز التبريد وسلامة التجميد.

أن يتم الحفظ في أطباق أو أكياس الفريزر المخصصة

خطورة تجميد الخبز

وفي حالة زادت مدة التخزين عن ثلاثة أيام أو تم الحفظ في أكياس بلاستيكية عادية، فإن ذلك ربما يفسده ويحول النشا لسكر ويتسبب ذلك في نزلات معوية، أما الأكياس العادية قد تتفاعل مع الخبز وتتسبب في الشوارد الحرة في الجسم، والتي تعد السبب الرئيسي في الأنشطة الالتهابية والسرطانية في الجسم.

واختتم الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية حديثه قائلا: «أما التخزين في الأرفف العادية للثلاجة يُمنع تمامًا، حيث تسمح رطوبة التلاجة بتحول نشا الخبز لسكر مما يسبب الكثير من المشكلات الصحية كالنزلات المعوية وزيادة الوزن، أما نصيحته الأخيرة كانت عدم تسخين الخبز على النار مباشرة، وتركه مدة عشر دقائق فقط في درجة حرارة الغرفة قبل تناوله دون تسخين.