طريقة عمل حلويات الصيف.. بودنج ومهلبية وموس فراولة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتاج الصيف إلى حلوى باردة مميزة، تستطيع ربات البيون إخراجها من الثلاجة بسهولة للترطيب في الجو الحار، وفيما يلي وصفات حلوة مثلجة يمكن عملها بسهولة في البيت ملائمة للصيف، وذلك بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل موس الفراولة

3 بياض بيض

100 جرام سكر أبيض

300 جرام فراولة، واهرسيها بيوريه

150 ملل كريمة لباني

طريقة التحضير

يُخفق بياض البيض حتى يُغلظ القوام قليلا.

يضاف السكر مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح مارينج لامع.

تضاف الكريمة والفراولة ويقلب.

يجب ترك القليل من الدوائر غير مقلبة لعمل منظر جمالي.

يصب الموس في الأكواب الشفافة

يترك في الثلاجة ساعتين على الأقل، ثم يقدم باردًا.

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

لعمل البودنج:

1/2 كوب سكر

3 ملاعق كبيرة بودرة كاكاو غير محلى

1/4 كوب نشا (كورن فلاور)

3 أكواب حليب

2 ظرف فانيليا

شوكولاتة مبشورة أو مكسرات للتقديم (إختياري)

طريقة التحضير

يُخلط السكر والكاكاو والنشا والحليب في إناء على نار متوسطة الحرارة.

يُسخن مع التقليب حتى يغلي الخليط.

يجب عدم تركه يغلظ أكثر من اللازم، فهو يستمر في الغلاظة حتى بعد إطفاء النار.

يُرفع عن النار.

تُضاف الفانيليا مع التقليب قليلًا

يُترك الخليط ليهدأ 5 دقائق ثم يحفظ بالثلاجة لمدة ساعتين.

يُقدم مع الشوكولاتة المبشورة أو المكسرات.

طريقة عمل المهلبية

فيما يلي طريقة عمل المهلبية.

كيلو حليب (يفضل الطازج وليس المحفوظ)

4 ملاعق كبيرة نشا (كورن فلاور)

1/2 كوب ماء بارد

8 ملاعقة كبيرة سكر

مكسرات للتقديم

طريقة التحضير

يسخن الحليب حتى يغلي (حوالي 15 دقيقة).

يضاف السكر ويقلب حتى الذوبان.

في ذات الوقت، يُقلب النشا في الماء البارد.

يُضاف النشا إلى الحليب مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.

تُغرف المهلبية في قالب شفاف، وتُحفظ في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم.

تُقدم مع الموز والكريمة أو العسل أو المكسرات.