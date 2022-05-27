ما هو موعد الحكم النهائي في قضية جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وصلت المحاكمة القائمة على صفيح ساخن بين الممثل الشهير جوني ديب وطليقته، والتي تعد الأكثر متابعة على مستوى العالم إلى يومها الـ24، اليوم الجمعة، وذلك حدوث تفاصيل كثيرة طوال الأيام الماضية، ومع تقديم الدلائل من كلا الطرفين، يظل الحكم النهائي في قضية جوني ديب وزوجته أمبر هيرد هو الفيصل بين الثنائي وفريق دفاعهما، وهو ما ينتظره العام كله لمعرفة من هو الجاني ومن هو المُعتدى عليه.

الحكم النهائي في قضية جوني ديب وأمبر هيرد

من المقرر أن يتحدث فريق دفاع جوني ديب وأمبر هيرد اليوم لمدة ساعتين، وهي المرافعة النهائية التي تنتظرها المحكمة اليوم من كلا الفريقين، وتأتي بعد أيام مليئة بالتفاصيل وظهور أدلة تدين الثنائي بين فيديو انتشر لـ جوني ديب وهو مخمور وغاضب، وكذلك صور عليها رسائل عنيفة من قبل أمبر هيرد.

وبينما بدأت المحاكمة باتهام جوني ديب بممارسة عنف جنسي وجسدي تجاه أمبر هيرد، إلا أنها تغلق أبواب دفاعها على توجيه أصابع اتهام بالكذب وتعدي أمبر هيرد على جوني ديب، وتقديم دلائل على ذلك، بل وكسب جوني ديب تعاطف الجميع.

متى يحين الحكم النهائي في قضية جوني ديب وأمبر هيرد؟

وبعد المرافعة النهائية لفريق كلا الطرفين، سوف يتم تقديم بعض التوجيهات للمحلفين، وانتظار حوالي أسبوع لتقرير مصير تلك المحاكمة، حيث أن المحكمة تأخذ إجازة سبت وأحد واثنين، والعودة يوم الثلاثاء المقبل، ويعد تلك الفترة سوف يتم تحديد موعد الحكم في القضية.

وتعتبر قضية جوني ديب وأمبر هيرد واحدة من أكثر القضايا متابعة فنيًا في الوقت الحالي، وكانت حولها الكثير من الشائعات وكذلك التفاصيل خاصة في فترة المواجهة التي تواجه فيها فرق الدفاع مع أمبر هيرد وجوني ديب، وتأتي بعدها المرافعة النهائية لمدة ساعتين، ولا يزال الطرفين في انتظار الحكم النهائي.