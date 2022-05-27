الصور الأولى من حفل زفاف دنيا عبدالعزيز اليوم في أحد منتجعات مدينة نويبع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد الفنانة دنيا عبدالعزيز للاحتفال بحفل زفافها في مدينة نويبع بسيناء، حيث استقرت على إقامة الفرح في واحد من المتنجعات السياحية هناك ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، وتتزوج دنيا عبدالعزيز من المهندس مصطفى كامل، وفيما يلي الصور الأولى من حفل الزفاف.

الصور الأولى من فرح دنيا عبدالعزيز

وشارك حضور الفرح صورا من حفل زفاف دنيا عبدالعزيز معها عبر الصفحات المختلفة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وارتدت صديقات العروس روب من اللون الأزرق، فيما ارتدت دنيا عبدالعزيز روب العروسة الأبيض الستان الشهير.

وقد استقرت دنيا عبدالعزيز على إقامة حفل زفافها في مدينة نويبع لما فيها من مناظر طبيعية خلابة وبحر وجو ممتع في هذا الوقت من العام، وسافرت إلى نويبع قبل عدة أيام للاطلاع على تجهيزات الفرح، وكذلك لتحديد مكان عمل الفرح والديكورات وكل التفاصيل.

حنة دنيا عبدالعزيز

واحتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بحنتها منذ يومين وقد حضرها عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، واعتمدت فيها على ديكورات الحنة المميزة بالريش والترتر وتورتة، وارتدت صديقات العروس نفس الملابس، فيما هي نوعت في اختيارها للفساتين وارتدت ستايلات مختلفة، لتكون حنة رائعة مثل ما تفعله الفتيات بعيدا عن الوسط الفني.

كتب كتاب دنيا عبدالعزيز

ومن الجدير بالذكر إنه احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بخطوبتها على المهندس مصطفى كامل في شهر فبراير الماضي، وعقب ذلك الاحتفال بعقد قرانها وارتدت دنيا في كتب كتابها إطلالتين واحدة فستان لامع من تصميم العالمي هاني البحيري، والآخر فستان من اللون الأبيض المزين بالريش أوفشولدرز واعتدمت على طرحة طويلة من التل، ويتنظر جمهور الفن إطلالة دنيا عبدالعزيز اليوم في فرحها المقام بمدينة نويبع على المهندس مصطفى كامل.