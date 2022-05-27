إدانة صاحبة مقال «كيف تقتلين زوجك؟» بتهمة إنهاء حياة شريكها لأجل المال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور حوالي 11 عاما على كتابة نانسي كرامبتون مقال بعنوان «كيف تقتلين زوجك؟»، إلا أنها أدينت من هيئة محلفين في مدينة بورتلاند الأمريكية بتهمة إطلاق النار على زوجها قبل أربع سنوات، وتحديدا في عام 2018، وهي تحاكم منذ ذلك الحين بقتل زوجها.

تفاصيل الحكم على نانسي كرامبتون

وجدت هيئة المحلفين المكونة من سبع نساء وخمسة رجال أن نانسي كرامبتون، البالغة من العمر 71 عامًا، وهي روائية رومانسية صاحبة مقال بعنوان «كيف تقتلين زوجك» مذنبة بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وذلك يوم الأربعاء بعد مداولاتها لمدة يومين بشأن وفاة دانيال بروفي، زوج الضحية بحسب ما نشرت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وذكرت الجريدة أنه قُتل بروفي زوج نانسي، وهو طاه يبلغ من العمر 63 عامًا، في 2 يونيو 2018 أثناء ذهابه للعمل في معهد أوريغون للطهي في جنوب غرب بورتلاند، بولاية أوريجون في أمريكا.

ولم تظهر نانسي كرامبتون أي رد فعل واضح على الحكم في قاعة محكمة مقاطعة مولتنوماه المزدحمة، وقالت ليزا ماكسفيلد، واحدة من محامين كرامبتون، إن فريق الدفاع سيستأنف ضد هذا القرار.

الروائية الأمريكية لم تصدر رد فعل على قرار المحكمة

وعلى الجانب الآخر، قال ممثلو الادعاء للمحلفين إن نانسي قتلت زوجها بسبب مشاكل مالية وبوليصة تأمين على الحياة باهظة الثمن، وهو ما أجهضه محامي نانسي، مؤكدين أن أغلب مشاكلها المادية انتهت عن طريق صرف جزء من خطة نانسي للتقاعد.

ولكن دلائل المحكمة أوضحت أن نانسي كانت تمتلك نفس طراز البندقية المستخدمة لقتل زوجها ولكن لم تعثر الشرطة قط على البندقية التي قُتل بها الزوج، كما شوهدت نانسي في كاميرات للمراقبة وهي تقود من وإلى معهد الطهي الذي قتل فيه زوجها، وعللت هذا الظهور بأنها كانت في تلك المنطقة للعمل.

على الرغم من التشابه بين المقال وما حدث مع زوج نانسي إلا أن قاضي الدائرة كريستوفر رامراس استبعد المقال من المحاكمة، مشيرًا إلى أنه نُشر في عام 2011، ومع ذلك، ألمح المدعي العام إلى بعض تفاصيل المقال والتي تتشابه مع جريمة القتل.

ومن الجدير بالذكرأنه نانسي كرامبتون محتجزة منذ اعتقالها في سبتمبر 2018، وبعد الإدانة من المقرر أن يتم الحكم عليها في 13 يونيو 2022.